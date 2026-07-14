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"Мадяр" объявил о поражении еще 15 российских судов

08:36 14.07.2026 Вт
1 мин
Новые результаты работы СБС уже известны
aimg Юлия Капитонова
"Мадяр" объявил о поражении еще 15 российских судов СБС продолжают добивать российский флот (Фото: иллюстративный)
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За прошедшие сутки Силы беспилотных систем Украины поразили или уничтожили 1559 уникальных целей армии РФ, в том числе 15 вражеских судов.

Об этом заявил командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

По словам "Мадяра", 13 июля бойцы СБС успели ликвидировать или ранить 311 российских захватчиков.

"За 24 часа уничтожено/поражено 1559 уникальных целей противника", - подчеркнул Бровди.

Он также уточнил, что в течение июля Силы беспилотных систем уже добрались до 4492 солдат РФ, а также 21 319 вражеских целей.

В отчете СБС указано, что за прошедшие сутки было поражено 15 российских судов, однако пока подробности не раскрываются.

Кроме того, под удары украинских воинов попали:

  • 39 точек вылета российских дронов,
  • 9 пушек и гаубиц,
  • 337 укрытий,
  • 130 блиндажей,
  • 46 коптеров,
  • 8 НРК,
  • 18 РЭБ,
  • 3 РЛС,
  • 98 антенн экипажей.

Ранее РБК-Украина сообщало, сколько солдат РФ бойцы СБС успели ликвидировать или ранить 12 июля.

Также мы писали о новых результатах 40-дневной операции СБУ.

Кроме того, выяснилось, как за одну ночь было поражено 14 судов "теневого флота" РФ.

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