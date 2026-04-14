Мадяр кличе прокурорів з Люксембургу: хоче посадити Орбана та "орбанівців"
Петер Мадяр пообіцяв приєднатися до Європейської прокуратури та надати слідчим ЄС повноваження розслідувати справи про шахрайство та корупцію за часів правління Віктора Орбана. Новий прем'єр не проти, щоб люксембурзькі слідчі перевірили, як лідер "Фідес" витрачав гроші Брюселя.
Читайте також: Венс назвав Орбана "великим хлопцем" та пояснив, чому США його підтримували
Угорщину "пограбували, зробили найбіднішою та найкорумпованішою країною в ЄС", заявив Мадяр. Отже, підписання домовленості з прокуратурою ЄС стане одним із перших кроків нового уряду.
Причому, це не просто жест доброї волі, а стратегічний план нового прем'єра. Мадяр прагне розблокувати 17 мільярдів євро заморожених коштів, заблокованих під час правління державою Орбаном.
Під час своєї першої пресконференції Мадяр наголосив на важливості незалежного суду. Він не збирається особисто відправляти Орбана за ґрати.
"Це не робота політика, не прем'єр-міністра, не голови партії судити, чи місце колишнього прем'єр-міністра у в'язниці", - підкреслив він.
Куди зникали мільярди Брюсселя
Довгий час Віктор Орбан відмовлявся від співпраці з EPPO (Незалежна державна прокуратура ЄС). Будапешт аргументував це "захистом суверенітету", але критики бачили іншу причину. Кошти ЄС роками стікалися до бізнес-мереж, пов’язаних з Орбаном.
14% усіх коштів з державних тендерів отримували лише 42 компанії, які належать 13 соратникам Орбана. Загальна сума сумнівних тендерів з 2010 року перевищує 28 мільярдів євро.
Союзники Орбана вже звинувачують Мадяра у "зраді національних інтересів". У Брюссельському відділенні аналітичного центру MCC (пов'язаного з партією "Фідес") заявили, що новий прем'єр планує "пристосуватися до диктату Брюсселя".
Які ще гучні заяви зробив Петер Мадяр
Після оголошення перемоги у парламентських перегонах лідер партії "Тиса" повідомив, що не проти розблокування кредиту на 90 мільярдів від ЄС для України. Проте Угорщина не хоче, щоб ці гроші були виділені її коштом чи нести будь-яку відповідальність за кредит.
Крім того, новий прем'єр не збирається потурати прискореному вступу України до ЄС. Він вважає, що правила вступу одні для всіх і треба виконати всю процедуру.
І хоча Мадяр чітко висловився проти російської агресії й за територіальну цілісність України й визнав, що РФ несе загрозу для Європи, але він і далі збирається купувати енергоресурси у РФ.