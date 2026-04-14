Мадяр кличе прокурорів з Люксембургу: хоче посадити Орбана та "орбанівців"

Петер Мадяр пообіцяв приєднатися до Європейської прокуратури та надати слідчим ЄС повноваження розслідувати справи про шахрайство та корупцію за часів правління Віктора Орбана. Новий прем'єр не проти, щоб люксембурзькі слідчі перевірили, як лідер "Фідес" витрачав гроші Брюселя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання портал Euractiv .

Угорщину "пограбували, зробили найбіднішою та найкорумпованішою країною в ЄС", заявив Мадяр. Отже, підписання домовленості з прокуратурою ЄС стане одним із перших кроків нового уряду.

Причому, це не просто жест доброї волі, а стратегічний план нового прем'єра. Мадяр прагне розблокувати 17 мільярдів євро заморожених коштів, заблокованих під час правління державою Орбаном.

Під час своєї першої пресконференції Мадяр наголосив на важливості незалежного суду. Він не збирається особисто відправляти Орбана за ґрати.

"Це не робота політика, не прем'єр-міністра, не голови партії судити, чи місце колишнього прем'єр-міністра у в'язниці", - підкреслив він.

Куди зникали мільярди Брюсселя

Довгий час Віктор Орбан відмовлявся від співпраці з EPPO (Незалежна державна прокуратура ЄС). Будапешт аргументував це "захистом суверенітету", але критики бачили іншу причину. Кошти ЄС роками стікалися до бізнес-мереж, пов’язаних з Орбаном.

14% усіх коштів з державних тендерів отримували лише 42 компанії, які належать 13 соратникам Орбана. Загальна сума сумнівних тендерів з 2010 року перевищує 28 мільярдів євро.

Союзники Орбана вже звинувачують Мадяра у "зраді національних інтересів". У Брюссельському відділенні аналітичного центру MCC (пов'язаного з партією "Фідес") заявили, що новий прем'єр планує "пристосуватися до диктату Брюсселя".