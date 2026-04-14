Мадьяр зовет прокуроров из Люксембурга: хочет посадить Орбана и "орбановцев"
Петер Мадьяр пообещал присоединиться к Европейской прокуратуре и предоставить следователям ЕС полномочия расследовать дела о мошенничестве и коррупции во времена правления Виктора Орбана. Новый премьер не против, чтобы люксембургские следователи проверили, как лидер "Фидес" тратил деньги Брюсселя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание портал Euractiv.
Венгрию "ограбили, сделали самой бедной и самой коррумпированной страной в ЕС", заявил Мадьяр. Итак, подписание договоренности с прокуратурой ЕС станет одним из первых шагов нового правительства.
Причем, это не просто жест доброй воли, а стратегический план нового премьера. Мадьяр стремится разблокировать 17 миллиардов евро замороженных средств, заблокированных во время правления государством Орбаном.
Во время своей первой пресс-конференции Мадьяр отметил важность независимого суда. Он не собирается лично отправлять Орбана за решетку.
"Это не работа политика, не премьер-министра, не председателя партии судить, место ли бывшего премьер-министра в тюрьме", - подчеркнул он.
Куда исчезали миллиарды Брюсселя
Долгое время Виктор Орбан отказывался от сотрудничества с EPPO (Независимая государственная прокуратура ЕС). Будапешт аргументировал это "защитой суверенитета", но критики видели другую причину. Средства ЕС годами стекались в бизнес-сети, связанные с Орбаном.
14% всех средств с государственных тендеров получали только 42 компании, принадлежащие 13 соратникам Орбана. Общая сумма сомнительных тендеров с 2010 года превышает 28 миллиардов евро.
Союзники Орбана уже обвиняют Мадьяра в "предательстве национальных интересов". В Брюссельском отделении аналитического центра MCC (связанного с партией "Фидес") заявили, что новый премьер планирует "приспособиться к диктату Брюсселя".
Какие еще громкие заявления сделал Петер Мадьяр
После объявления победы в парламентской гонке лидер партии "Тиса" сообщил, что не против разблокирования кредита на 90 миллиардов от ЕС для Украины. Однако Венгрия не хочет, чтобы эти деньги были выделены за ее счет или нести какую-либо ответственность за кредит.
Кроме того, новый премьер не собирается потакать ускоренному вступлению Украины в ЕС. Он считает, что правила вступления одни для всех и надо выполнить всю процедуру.
И хотя Мадьяр четко высказался против российской агрессии и за территориальную целостность Украины и признал, что РФ несет угрозу для Европы, но он и дальше собирается покупать энергоресурсы у РФ.