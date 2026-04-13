Процес один для всіх. Мадяр виступив проти прискореного членства України в ЄС
Лідер партії "Тиса" і переможець парламентських виборів в Угорщині Петер Мадяр вважає, що Україну не можна прийняти в ЄС за прискореною процедурою.
Як передає РБК-Україна, про це Мадяр заявив на пресконференції.
"Від самого початку ми говорили, що не підтримуємо прискорений вступ України до ЄС. Було б неможливо, щоб ЄС прийняв країну, яка перебуває у стані війни", - сказав він.
За словами Мадяра, поки що питання українського членства не актуальне, оскільки для цього країна має пройти всі переговорні кластери.
"Усі країни-кандидати мають пройти через один і той самий процес. Вони повинні обговорити всі кластери, і якщо Україна це зробить, то в Угорщині буде проведений референдум щодо того, чи повинен ЄС її приймати, і це станеться не в найближчому майбутньому", - зазначив він.
Референдум в Угорщині щодо України
Нагадаємо, прем'єр Угорщини Віктор Орбан, який зазнав поразки на вчорашніх парламентських виборах, уже влаштовував у країні "референдум" про членство України в Євросоюзі.
Він стверджував, що 95% людей, які проголосували на "референдумі", нібито виступили проти українського членства в Євросоюзі.
"Референдум" супроводжувався пропагандистськими заявами членів угорського уряду про те, які нібито "жахливі" наслідки для Угорщини будуть у разі, якщо Україна стане частиною ЄС.
Прикриваючись такими "результатами" уряд Орбана заблокував початок переговорів про вступ України до ЄС. Фактично повноцінно вони так і не розпочалися, хоч лідери країн-членів ЄС ухвалили відповідне рішення ще 2024 року.