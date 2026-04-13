Процес один для всіх. Мадяр виступив проти прискореного членства України в ЄС

16:52 13.04.2026 Пн
2 хв
Лідер партії "Тиса" пообіцяв новий референдум щодо вступу України до Євросоюзу
aimg Іван Носальський
Фото: Петер Мадяр, лідер партії "Тиса" (Getty Images)

Лідер партії "Тиса" і переможець парламентських виборів в Угорщині Петер Мадяр вважає, що Україну не можна прийняти в ЄС за прискореною процедурою.

Як передає РБК-Україна, про це Мадяр заявив на пресконференції.

"Від самого початку ми говорили, що не підтримуємо прискорений вступ України до ЄС. Було б неможливо, щоб ЄС прийняв країну, яка перебуває у стані війни", - сказав він.

За словами Мадяра, поки що питання українського членства не актуальне, оскільки для цього країна має пройти всі переговорні кластери.

"Усі країни-кандидати мають пройти через один і той самий процес. Вони повинні обговорити всі кластери, і якщо Україна це зробить, то в Угорщині буде проведений референдум щодо того, чи повинен ЄС її приймати, і це станеться не в найближчому майбутньому", - зазначив він.

Референдум в Угорщині щодо України

Нагадаємо, прем'єр Угорщини Віктор Орбан, який зазнав поразки на вчорашніх парламентських виборах, уже влаштовував у країні "референдум" про членство України в Євросоюзі.

Він стверджував, що 95% людей, які проголосували на "референдумі", нібито виступили проти українського членства в Євросоюзі.

"Референдум" супроводжувався пропагандистськими заявами членів угорського уряду про те, які нібито "жахливі" наслідки для Угорщини будуть у разі, якщо Україна стане частиною ЄС.

Прикриваючись такими "результатами" уряд Орбана заблокував початок переговорів про вступ України до ЄС. Фактично повноцінно вони так і не розпочалися, хоч лідери країн-членів ЄС ухвалили відповідне рішення ще 2024 року.

Досвід Чорного моря та захист від дронів. Зеленський анонсував нові безпекові угоди
Досвід Чорного моря та захист від дронів. Зеленський анонсував нові безпекові угоди
