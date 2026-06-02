Мадяр хоче зустрічі із Зеленським і назвав строки

Угорський прем’єр-міністр Петер Мадяр заявив про готовність до зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським і назвав строки.

Про це Мадяр заявив під час пресконференції у Берліні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на HVG .

За словами угорського прем'єра, Україна та Угорщина демонструють позитивний прогрес у врегулюванні питання прав національних меншин і вже цього тижня можуть завершити технічні переговори.

Угорська сторона заявляє про готовність до проведення офіційної зустрічі на найвищому рівні у разі досягнення згоди. Вона може відбутися вже на початку наступного тижня.

Мерц також згадав про підтримку України і зазначив, що, хоча він розуміє необхідність врегулювання прав нацменшин, це не може стати перешкодою для підтримки українців і не повинно відволікати від початку переговорів про вступ з Києвом.

Речник МЗС Георгій Тихий у коментарі РБК-Україна від повів на питання щодо наближення українсько-угорських консультацій до кінця.

"Консультації тривають, працюємо над конструктивом", - наголосив він.

Нагадаємо, 20 травня Україна та Угорщина дали старт двостороннім консультаціям на експертному рівні. Під час зустрічей сторони зосередилися на питаннях розвитку добросусідських відносин, захисту прав нацменшин та просування України на шляху до членства в ЄС.

Зазначимо, глава МЗС Андрій Сибіга провів переговори з Анітою Орбан та заявив про готовність розпочати новий етап у відносинах між Києвом і Будапештом.