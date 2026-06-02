ua en ru
Вт, 02 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Мадьяр хочет встречи с Зеленским и назвал сроки

15:56 02.06.2026 Вт
2 мин
Какое условие для проведения встречи на самом высоком уровне?
aimg Валерий Ульяненко aimg Милан Лелич
Мадьяр хочет встречи с Зеленским и назвал сроки Фото: Петер Мадяр (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Венгерский премьер-министр Петер Мадьяр заявил о готовности к встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и назвал сроки.

Об этом Мадьяр заявил во время пресс-конференции в Берлине, сообщает РБК-Украина со ссылкой на HVG.

Читайте также: Мадьяр хочет от Украины выполнения 11 условий Орбана по Закарпатью

По словам венгерского премьера, Украина и Венгрия демонстрируют положительный прогресс в урегулировании вопроса прав национальных меньшинств и уже на этой неделе могут завершить технические переговоры.

Венгерская сторона заявляет о готовности к проведению официальной встречи на высшем уровне в случае достижения согласия. Она может состояться уже в начале следующей недели.

Мерц также упомянул о поддержке Украины и отметил, что, хотя он понимает необходимость урегулирования прав нацменьшинств, это не может стать препятствием для поддержки украинцев и не должно отвлекать от начала переговоров о вступлении с Киевом.

Спикер МИД Георгий Тихий в комментарии РБК-Украина ответил на вопрос о приближении украинско-венгерских консультаций к концу.

"Консультации продолжаются, работаем над конструктивом", - подчеркнул он.

Переговоры Украины и Венгрии

Напомним, 20 мая Украина и Венгрия дали старт двусторонним консультациям на экспертном уровне. Во время встреч стороны сосредоточились на вопросах развития добрососедских отношений, защиты прав нацменьшинств и продвижения Украины на пути к членству в ЕС.

Отметим, глава МИД Андрей Сибига провел переговоры с Анитой Орбан и заявил о готовности начать новый этап в отношениях между Киевом и Будапештом.

Кроме того, Петер Мадьяр также сообщил о начале технических консультаций с украинской стороной по обеспечению языковых, образовательных и культурных прав венгерского меньшинства на Закарпатье.

В то же время Владимир Зеленский выразил убеждение, что между двумя государствами существуют реальные предпосылки для улучшения двусторонних отношений.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Украина Венгрия Фридрих Мерц Петер Мадьяр
Новости
Обстрел Украины: уже более 100 раненых, среди жертв - спасатель, который ехал на вызов
Обстрел Украины: уже более 100 раненых, среди жертв - спасатель, который ехал на вызов
Аналитика
Шанс на мир? Почему Россия буксует на фронте и действительно ли Путин готов к остановке войны
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Шанс на мир? Почему Россия буксует на фронте и действительно ли Путин готов к остановке войны