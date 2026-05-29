Мадяр хоче від України виконання 11 умов Орбана щодо Закарпаття
Угорщина хоче, щоб Україна виконала 11 умов щодо угорської меншини Закарпаття, які були запропоновані ще за часів Віктора Орбана.
Про це заявив глава угорського уряду Петер Мадяр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пресконференцію у Брюсселі.
"У нас є пропозиція з 11 пунктів, і вона не є чимось новим для українських партнерів. Ми б хотіли, щоб українські партнери погодились на неї", - сказав угорський прем'єр.
Ці пункти, за його словами, безпосередньо стосуються мовних та культурних питань.
"Для нас важливо, щоб у нас були гарантії для 100000 угорців, які проживають в Україні, - що вони зможуть використовувати свою рідну мову в школі, культурній діяльності та державному управлінні", - підкреслив Мадяр.
Перспективи переговорів
Мадяр зауважив, що сторони вже пройшли кілька раундів технічних перемовин, і Будапешт підтримує активні контакти з українською стороною.
Угорський уряд розраховує, що Україна погодиться на умови та внесе необхідні зміни до свого законодавства.
Наступним кроком після завершення технічних зустрічей має стати двостороння зустріч міністрів закордонних справ.
"Я був би дуже радий після цих технічних зустрічей зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським в угорськомовних районах України та відкрити справді новий розділ у наших відносинах", - заявив прем'єр-міністр Угорщини.
Що відомо про 11 умов Угорщини
Кілька років тому тоді ще прем'єр Угорщини Віктор Орбан висунув Україні 11 умов для нормалізації стосунків. Як писали медіа, серед цих умов є, зокрема, такі:
- дозвіл складати ЗНО/НМТ угорською мовою;
- скасування обов'язкової частки навчання українською в школах для нацменшин;
- гарантовані квоти для угорців у Верховній Раді та місцевих радах;
- вільне використання угорської в медіа, рекламі, сфері послуг та документах там, де компактно проживає громада.
Позиція Будапешта та підготовка до переговорів
Нагадаємо, раніше Петер Мадяр зробив заяву про війну в Україні, в якій визнав, що наша держава є жертвою неспровокованого нападу і має повне право захищати свою територіальну цілісність.
Тоді угорський лідер наголосив, що першим кроком до завершення конфлікту має стати довготривале припинення вогню та подальший стабільний мир із міжнародними гарантіями безпеки.
Паралельно з цим Київ та Будапешт активно працюють над покращенням двосторонніх відносин та планують запустити "нову сторінку" у взаємній історії.
Зокрема, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомляв, що українська сторона вже передала Угорщині сигнали щодо готовності до проведення офіційних контактів на вищому рівні.
Зі свого боку Петер Мадяр висловив сподівання на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським і назвав можливе місце для її проведення.
Очільник угорського уряду запропонував організувати переговори в Береговому на Закарпатті, щоб особисто обговорити з українським лідером питання забезпечення мовних та інших прав угорської меншини в регіоні.