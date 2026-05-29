Мадяр хоче від України виконання 11 умов Орбана щодо Закарпаття

Угорщина хоче, щоб Україна виконала 11 умов щодо угорської меншини Закарпаття, які були запропоновані ще за часів Віктора Орбана.

Про це заявив глава угорського уряду Петер Мадяр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пресконференцію у Брюсселі.

"У нас є пропозиція з 11 пунктів, і вона не є чимось новим для українських партнерів. Ми б хотіли, щоб українські партнери погодились на неї", - сказав угорський прем'єр.

Ці пункти, за його словами, безпосередньо стосуються мовних та культурних питань.

"Для нас важливо, щоб у нас були гарантії для 100000 угорців, які проживають в Україні, - що вони зможуть використовувати свою рідну мову в школі, культурній діяльності та державному управлінні", - підкреслив Мадяр.

Перспективи переговорів

Мадяр зауважив, що сторони вже пройшли кілька раундів технічних перемовин, і Будапешт підтримує активні контакти з українською стороною.

Угорський уряд розраховує, що Україна погодиться на умови та внесе необхідні зміни до свого законодавства.

Наступним кроком після завершення технічних зустрічей має стати двостороння зустріч міністрів закордонних справ.

"Я був би дуже радий після цих технічних зустрічей зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським в угорськомовних районах України та відкрити справді новий розділ у наших відносинах", - заявив прем'єр-міністр Угорщини.

Що відомо про 11 умов Угорщини

Кілька років тому тоді ще прем'єр Угорщини Віктор Орбан висунув Україні 11 умов для нормалізації стосунків. Як писали медіа, серед цих умов є, зокрема, такі: