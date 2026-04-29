Мадяр буде розслідувати оборудки у приватизації 1988-2000 років в Угорщині
Майбутній угорський прем'єр оголосив, що перевірить всі справи щодо приватизації в країні у проміжку між 1988 та 2000 роками. Лідер партії "Тиса" пообіцяв повністю розсекретити архіви агентів спецслужб соціалістичної епохи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook політика.
Документи стануть доступними вже цієї осені, обіцяє Мадяр. Політик уже обговорив деталі з генеральним директором Історичного архіву Служби державної безпеки Герґьо Чехом Бендегузом.
Йдеться про повне розкриття файлів агентів та сумнозвісних магнітних стрічок. Документи з’являться у відкритому доступі 22 жовтня - напередодні 70-ї річниці Угорської революції 1956 року.
Мадяр планує не просто відкрити архіви, а створити спеціальний слідчий комітет. Його мета - знайти тих, хто збагатився під час "дикої" приватизації у 1988–2000 роках. Політик хоче довести зв’язок тодішніх бізнесменів із партійною верхівкою та спецслужбами.
Ось як коментує своє рішення Петер Мадяр:
"Я обговорив з генеральним директором Історичного архіву Служби державної безпеки Герґьо Чехом Бендегузом повне розсекречування та розкриття файлів агентів і сумнозвісних магнітних стрічок".
Чому архіви ховали 34 роки
Відкриття архівів було однією з ключових обіцянок Мадяра під час виборчої кампанії, додає угорське видання Telex. Він вважає, що політична еліта свідомо затягувала цей процес. Причина проста - страх викриття.
За словами лідера "Тиси", відкриття архівів покаже реальну картину того, як формувався нинішній владний клас. Це допоможе зрозуміти, хто стояв біля витоків розкрадання державних ресурсів після падіння комунізму.
"Політична еліта завдячує цьому кроку вже 34 роки, і не випадково. Не випадково, бо досі не вдалося з'ясувати, як і хто вперше пограбував країну приблизно в 1990 році та як була створена вузька владна та економічна еліта, яка домінує в країні з того часу. Іноді це нове покоління", - наголосив майбутній прем'єр.
Які ще плани у Петера Мадяра
Майбутній прем'єр Угорщини підтвердив, що дуже хоче зустрітись з Володимиром Зеленським. Це може статись у червні, але до того Мадяр попросив, щоб угорці Закарпаття "повернули всі свої культурні, мовні, адміністративні та освітні права".
Також Мадяр попередив, що олігархи Орбана вже готуються тікати з Угорщини. Він заявив, що оточення колишнього угорського прем'єра масово виводить мільярдні активи до ОАЕ, США та Уругваю
А ще лідер "Тиси" не проти повернутись у часи Австро-Угорської імперії. Проте мова йде більше не про єдину державу, а міцне економічне партнерство.