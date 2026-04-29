Мадяр буде розслідувати оборудки у приватизації 1988-2000 років в Угорщині

Майбутній угорський прем'єр оголосив, що перевірить всі справи щодо приватизації в країні у проміжку між 1988 та 2000 роками. Лідер партії "Тиса" пообіцяв повністю розсекретити архіви агентів спецслужб соціалістичної епохи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook політика.

Документи стануть доступними вже цієї осені, обіцяє Мадяр. Політик уже обговорив деталі з генеральним директором Історичного архіву Служби державної безпеки Герґьо Чехом Бендегузом.

Йдеться про повне розкриття файлів агентів та сумнозвісних магнітних стрічок. Документи з’являться у відкритому доступі 22 жовтня - напередодні 70-ї річниці Угорської революції 1956 року.

Мадяр планує не просто відкрити архіви, а створити спеціальний слідчий комітет. Його мета - знайти тих, хто збагатився під час "дикої" приватизації у 1988–2000 роках. Політик хоче довести зв’язок тодішніх бізнесменів із партійною верхівкою та спецслужбами.

Ось як коментує своє рішення Петер Мадяр:

"Я обговорив з генеральним директором Історичного архіву Служби державної безпеки Герґьо Чехом Бендегузом повне розсекречування та розкриття файлів агентів і сумнозвісних магнітних стрічок".

Чому архіви ховали 34 роки

Відкриття архівів було однією з ключових обіцянок Мадяра під час виборчої кампанії, додає угорське видання Telex. Він вважає, що політична еліта свідомо затягувала цей процес. Причина проста - страх викриття.

За словами лідера "Тиси", відкриття архівів покаже реальну картину того, як формувався нинішній владний клас. Це допоможе зрозуміти, хто стояв біля витоків розкрадання державних ресурсів після падіння комунізму.

"Політична еліта завдячує цьому кроку вже 34 роки, і не випадково. Не випадково, бо досі не вдалося з'ясувати, як і хто вперше пограбував країну приблизно в 1990 році та як була створена вузька владна та економічна еліта, яка домінує в країні з того часу. Іноді це нове покоління", - наголосив майбутній прем'єр.