Мадьяр будет расследовать сделки в приватизации 1988-2000 годов в Венгрии

Будущий венгерский премьер объявил, что проверит все дела по приватизации в стране в промежутке между 1988 и 2000 годами. Лидер партии "Тиса" пообещал полностью рассекретить архивы агентов спецслужб социалистической эпохи.

Документы станут доступными уже этой осенью, обещает Мадьяр. Политик уже обсудил детали с генеральным директором Исторического архива Службы государственной безопасности Герґьо Чехом Бендегузом.

Речь идет о полном раскрытии файлов агентов и печально известных магнитных лент. Документы появятся в открытом доступе 22 октября - накануне 70-й годовщины Венгерской революции 1956 года.

Мадьяр планирует не просто открыть архивы, а создать специальный следственный комитет. Его цель - найти тех, кто обогатился во время "дикой" приватизации в 1988-2000 годах. Политик хочет доказать связь тогдашних бизнесменов с партийной верхушкой и спецслужбами.

Вот как комментирует свое решение Петер Мадьяр:

"Я обсудил с генеральным директором Исторического архива Службы государственной безопасности Герґьо Чехом Бендегузом полное рассекречивание и раскрытие файлов агентов и печально известных магнитных лент".

Почему архивы прятали 34 года

Открытие архивов было одним из ключевых обещаний Мадьяра во время избирательной кампании, добавляет венгерское издание Telex. Он считает, что политическая элита сознательно затягивала этот процесс. Причина проста - страх разоблачения.

По словам лидера "Тисы", открытие архивов покажет реальную картину того, как формировался нынешний властный класс. Это поможет понять, кто стоял у истоков хищения государственных ресурсов после падения коммунизма.

"Политическая элита обязана этому шагу уже 34 года, и не случайно. Не случайно, потому что до сих пор не удалось выяснить, как и кто впервые ограбил страну примерно в 1990 году и как была создана узкая властная и экономическая элита, которая доминирует в стране с тех пор. Иногда это новое поколение", - подчеркнул будущий премьер.