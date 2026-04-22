Мадяр хоче повернути Австро-Угорську імперію на карту світу, - Politico

Майбутній прем’єр Угорщини Петер Мадяр прагне посилити співпрацю країн Центральної Європи, спираючись на спільне історичне минуле часів Австро-Угорської імперії, щоб зміцнити їхній вплив у Євросоюзі.

Читайте також: Мадяр провів переговори з Фіцо та висунув умову Словаччині

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Ставка на Центральну Європу і союз із Австрією

Як пише видання, особливу увагу він планує приділити розвитку відносин з Австрією та іншими сусідніми державами, наголошуючи на спільній історії часів Австро-Угорської імперії, а також на тісних економічних і культурних зв’язках

"Ми колись мали спільну країну, а Австрія є ключовим економічним партнером Угорщини. Я хотів би зміцнити відносини між Угорщиною та Австрією з історичних, а також з культурних та економічних причин", - сказав Мадяр.

Він заявив, що хоче змінити підхід Угорщини до Євросоюзу, але не через повне зближення із Західною Європою, а шляхом посилення співпраці між країнами Центральної Європи.

Мадяр вважає, що держави регіону мають схожі економічні інтереси, консервативні погляди та близькі позиції щодо міграції й енергетики.

Нові союзи та амбіції в ЄС

За даними Politico, однією з ідей нового угорського лідера є об'єднання Вишеградської групи (неформальний альянс Угорщини, Польщі, Чехії та Словаччини) зі Славківським форматом - механізмом співпраці, у якому беруть участь Австрія, Чехія та Словаччина.

"Я вважаю, що це в інтересах кожної країни, включаючи Австрію та Угорщину. Тому я сподіваюся, що ми зможемо досягти тут прогресу", - заявив Мадяр.

Як сигнал цієї стратегії, першими закордонними поїздками нового прем'єра мають стати візити до Варшави та Відня, підкреслили в Politico.

Там додали, що у Польщі він планує перейняти досвід прем'єр-міністра країни Дональда Туска щодо відновлення ліберальної демократії після років популістського правління, включно з тим, як розблокувати кошти ЄС, утримані через проблеми з верховенством права.

Politico зазначає, що одним із головних пріоритетів Мадяра є домогтися розблокування 18 млрд євро заморожених коштів ЄС.

Також він наполягає на отриманні доступу до 16 млрд євро європейських оборонних кредитів і скасуванні штрафу в 1 млн євро на день, який Угорщина сплачує через відмову виконувати міграційні правила ЄС.

"В Австрії ідею тіснішої співпраці з країнами Центральної Європи сприймають позитивно", - йдеться у статті.

Як розповів високопоставлений австрійський дипломат виданню, держави регіону мають схожий розмір, багато спільних інтересів і можуть посилити свій вплив у Євросоюзі, якщо діятимуть разом.

За його словами, у Відні Мадяр, ймовірно, спробує узгодити спільну позицію щодо міграції та обговорити долю Центральноєвропейського університету, який у 2019 році переніс свій головний кампус із Будапешта до Відня після кампанії колишнього прем'єра Угорщини Віктора Орбана проти цього навчального закладу.

В Politico нагадали, що на початку 2000-х, напередодні вступу кількох колишніх комуністичних країн до ЄС, керівництво Австрії запропонувало відновити союз із державами Центральної Європи.

Однак ця ініціатива провалилася через побоювання Польщі та Словенії, що Відень намагається знову посилити свій вплив більш ніж через 80 років після розпаду Австро-Угорської імперії, підкреслили там.

Розбіжності між країнами

За даними видання, водночас між країнами залишаються й розбіжності. Наприклад, щодо допомоги Україні та її вступу до Євросоюзу позиції не збігаються.

Австрія та Польща підтримують нові пакети допомоги Києву, тоді як Угорщина, Чехія та Словаччина не готові підтримувати всі ініціативи Євросоюзу в цьому напрямку, додали там.

Експерти вважають, що попри суперечності країни Центральної Європи мають достатньо спільних інтересів, особливо у сфері економіки, інфраструктури та розподілу європейських коштів.

На їхню думку, якщо держави регіону представлять інтегровані пропозиції та скоординовані проєкти, вони зможуть мати більший вплив у Брюсселі та стати противагою таким великим країнам, як Франція і Німеччина.