Олігархи Орбана вже готують втечу з Угорщини, - Мадяр

19:20 26.04.2026 Нд
2 хв
Куди і як готують втечу олігархи Віктора Орбана?
aimg Сергій Козачук
Олігархи Орбана вже готують втечу з Угорщини, - Мадяр Фото: колишній прем'єр Угорщини Віктор Орбан (Getty Images)

Оточення колишнього угорського прем'єра Віктора Орбана масово виводить мільярдні активи до ОАЕ, США та Уругваю, а сім'ї олігархів залишають територію Угорщини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву майбутнього прем’єра Угорщини Петера Мадяра.

Читайте також: Життя після Орбана: хто буде новим агентом Путіна в Євросоюзі

Виведення капіталу та продаж активів

За словами Мадяра, наближені до уряду особи переказують десятки мільярдів у віддалені країни. Національне податкове та митне управління вже призупинило кілька великих переказів оточення міністра Антала Рогана через підозру у відмиванні грошей.

Також повідомляється, що представники чинної влади почали терміново продавати медіаактиви, зокрема телеканал TV2, за цінами нижче ринкових.

Мадяр закликав інвесторів утриматися від купівлі цих об’єктів, щоб не стати фігурантами розслідувань у майбутньому.

Втеча олігархів за кордон

Політик стверджує, що впливові родини олігархів уже почали виїжджати з Угорщини. Зокрема, сім'я найбагатшої людини країни Лоринца Месароша нібито вилетіла до Дубая.

"Закликаю Генерального прокурора та керівництво поліції затримувати злочинців, які шкодять угорському народу, і не дозволяти їм втікати до країн, де немає екстрадиції", - наголосив Мадяр.

За його даними, деякі посадовці вже забрали дітей зі шкіл та організовують посилену охорону для виїзду з країни.

Поразка Орбана та наслідки для ЄС

Нагадаємо, нещодавно видання Politico зазначило, що після політичної поразки Віктора Орбана в Євросоюзі зникла видимість єдності. Тепер інші противники вступу України до блоку не зможуть прикриватися позицією Будапешта.

Крім того, РБК-Україна писало, хто може стати новим "агентом впливу" Кремля в ЄС замість угорського прем'єра, оскільки Москва все ще розраховує на підтримку кількох країн для просування своїх інтересів.

Сам Віктор Орбан після провалу на виборах озвучив плани на майбутнє. Він відмовився від депутатського мандата, проте планує залишитися очільником партії "Фідес", якщо таке рішення ухвалять на з’їзді політсили.

ЧАЕС і місто з минулого: ексклюзивні кадри із Зони відчуження, де зупинився час
ЧАЕС і місто з минулого: ексклюзивні кадри із Зони відчуження, де зупинився час
Аналітика
Довіра українців до поліції нищиться через мобілізацію: інтерв’ю з Іваном Вигівським
Юлія Акимова, Ростислав Шаправський Довіра українців до поліції нищиться через мобілізацію: інтерв’ю з Іваном Вигівським