Трамп погрожував Мадуро застосувати силу, якщо лідер Венесуели не залишить пост, - WSJ

Президент США Дональд Трамп у розмові з лідером Венесуели Ніколасом Мадуро пригрозив йому застосувати силу, якщо той не залишить посаду добровільно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

За інформацією джерел видання, у телефонній розмові президенти обговорювали вимоги про амністію для Ніколаса Мадуро, його помічників та членів їхніх сімей. Зараз вони включені до списків санкцій США і знаходяться в країні під кримінальним переслідуванням.

Зазначається, що бесіда пройшла за кілька днів до того, як Держдеп визнав "картель Сонця" терористичною організацією. Влада Сполучених Штатів вважає, що картель очолює Ніколас Мадуро.