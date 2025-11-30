Трамп погрожував Мадуро застосувати силу, якщо лідер Венесуели не залишить пост, - WSJ
Президент США Дональд Трамп у розмові з лідером Венесуели Ніколасом Мадуро пригрозив йому застосувати силу, якщо той не залишить посаду добровільно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
За інформацією джерел видання, у телефонній розмові президенти обговорювали вимоги про амністію для Ніколаса Мадуро, його помічників та членів їхніх сімей. Зараз вони включені до списків санкцій США і знаходяться в країні під кримінальним переслідуванням.
Раніше стало відомо про телефонну розмову президентів США та Венесуели.
Зазначається, що бесіда пройшла за кілька днів до того, як Держдеп визнав "картель Сонця" терористичною організацією. Влада Сполучених Штатів вважає, що картель очолює Ніколас Мадуро.
Конфлікт США та Венесуели
Напередодні Трамп заявив, що США "дуже скоро" почнуть вживати заходів для зупинки підозрюваних венесуельських наркоторговців на суші.
Перед цим агентство Reuters писало, що адміністрація Дональда Трампа планує найближчими днями запустити новий етап операцій, пов'язаних із Венесуелою.
Проте, журналістам не вдалося встановити точний час або масштаб нових операцій, а також чи ухвалив Трамп остаточне рішення діяти.
Перед тим Трамп наказав розгорнути операцію "Південний спис" у західній півкулі (фактично біля Венесуели).
З моменту повернення до влади у 2025 році президент США заявляв, що один з його пріоритетів – боротьба з наркотиками, в тому числі з фентанілом. Головним "наркобароном" президент США "призначив" венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро.