Мадуро согласился на отставку по требованию Белого дома, но есть нюанс, - СМИ

Венесуэльский диктатор Николас Мадуро готов уйти в отставку, но не раньше, чем через 18 месяцев. Белый дом со своей стороны настаивает, чтобы союзник российского диктатора Владимира Путина немедленно покинул пост лидера Венесуэлы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Издание со ссылкой на собственные источники пишет, что Мадуро и его соратники связались с Белым домом по ряду каналов. Обсуждения продолжаются, сообщили собеседники в администрации США.

Сам Мадуро во время предыдущих переговоров с США сигнализировал о готовности мирно покинуть пост лидера Венесуэлы. Однако есть нюанс: он готов сделать это только через 18 месяцев, что не устраивает Соединенные Штаты.

Белый дом требует от диктатора немедленной отставки, хотя сначала некоторые чиновники продвигали мнение, что предложенный Каракасом вариант может быть значительно лучше для обеих сторон.

" Хотя некоторые американские чиновники считали, что это может быть решением, Белый дом в конце концов пришел к выводу, что поддержит только план, который предусматривает немедленную отставку Мадуро", - отмечает издание.

Президент США Дональд Трамп, сказано в материале, на прошлой неделе имел разговор с Мадуро. А во время выступлений на этой неделе Трамп заявил, что изменение мнения Мадуро может спасти много жизней.

"Если он лидер, если мы можем спасать жизни, если мы можем делать вещи легким путем, это нормально, и если нам приходится делать это тяжелым путем, это также нормально", - сказал он журналистам.