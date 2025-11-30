ua en ru
Вс, 30 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Мадуро согласился на отставку по требованию Белого дома, но есть нюанс, - СМИ

США, Венесуэла, Воскресенье 30 ноября 2025 21:10
UA EN RU
Мадуро согласился на отставку по требованию Белого дома, но есть нюанс, - СМИ Фото: диктатор Венесуэлы Николас Мадуро
Автор: Антон Корж

Венесуэльский диктатор Николас Мадуро готов уйти в отставку, но не раньше, чем через 18 месяцев. Белый дом со своей стороны настаивает, чтобы союзник российского диктатора Владимира Путина немедленно покинул пост лидера Венесуэлы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Издание со ссылкой на собственные источники пишет, что Мадуро и его соратники связались с Белым домом по ряду каналов. Обсуждения продолжаются, сообщили собеседники в администрации США.

Сам Мадуро во время предыдущих переговоров с США сигнализировал о готовности мирно покинуть пост лидера Венесуэлы. Однако есть нюанс: он готов сделать это только через 18 месяцев, что не устраивает Соединенные Штаты.

Белый дом требует от диктатора немедленной отставки, хотя сначала некоторые чиновники продвигали мнение, что предложенный Каракасом вариант может быть значительно лучше для обеих сторон.

"Хотя некоторые американские чиновники считали, что это может быть решением, Белый дом в конце концов пришел к выводу, что поддержит только план, который предусматривает немедленную отставку Мадуро", - отмечает издание.

Президент США Дональд Трамп, сказано в материале, на прошлой неделе имел разговор с Мадуро. А во время выступлений на этой неделе Трамп заявил, что изменение мнения Мадуро может спасти много жизней.

"Если он лидер, если мы можем спасать жизни, если мы можем делать вещи легким путем, это нормально, и если нам приходится делать это тяжелым путем, это также нормально", - сказал он журналистам.

При этом по данным американских СМИ, на самом деле Трамп в разговоре с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро пригрозил ему применить силу, если тот не покинет пост добровольно. Разговор прошел за несколько дней до того, как Мадуро и его сторонников в США признали террористами.

С момента возвращения к власти в 2025 году президент США заявлял, что один из его приоритетов - борьба с наркотиками, в том числе с фентанилом. Главным "наркобароном" президент США "назначил" венесуэльского диктатора Николаса Мадуро.

А недавно, после сосредоточения в Карибском море американских кораблей и военных подразделений, Трамп заявил, что США "очень скоро" начнут принимать меры для остановки подозреваемых венесуэльских наркоторговцев на суше. Перед этим СМИ писали, что Трамп и его администрация планируют скоро запустить новый этап операций, связанных с Венесуэлой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Венесуэла
Новости
"Для мира нужна еще одна сторона". Рубио подвел итоги встречи с Умеровым
"Для мира нужна еще одна сторона". Рубио подвел итоги встречи с Умеровым
Аналитика
Денег на войну - до двух лет? Что не так с экономикой России и кто ее держит на плаву
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Денег на войну - до двух лет? Что не так с экономикой России и кто ее держит на плаву