Яма вбила трьох людей: на Рівненщині дорожникам оголосили підозру

Інші ДТП в Україні

Нагадаємо, 25 лютого у Полтавському районі сталася ДТП за участі шкільного автобуса. У салоні перебували 15 дітей різного віку, двоє вчителів та один працівник школи. Постраждали троє дітей - хлопчик 8 років та дві дівчинки по 14 років.

Раніше, 10 лютого, на Кільцевій дорозі в Києві сталася аварія за участю маршрутки та вантажівки. Внаслідок зіткнення постраждали щонайменше четверо пасажирів.

До цього, 25 січня, на Закарпатті через ожеледицю мікроавтобус, який перевозив дітей із Києва на відпочинок у Карпати, з’їхав з дороги та перекинувся на бік. Унаслідок аварії постраждали семеро людей.