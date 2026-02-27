Яма вбила трьох людей: на Рівненщині дорожникам оголосили підозру

У липні 2023 року у селі Городець на Рівненщині сталася смертельна ДТП, спричинена поганим станом дороги. Через це двом інженерам повідомлено про підозру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Офісу генпрокурора.
ДТП сталася 31 липня 2023 року у селі Городець на Рівненщині. 39-річна водійка автомобіля Landmark під час об'їзду просідання дорожнього покриття, втратила керування автомобілем, внаслідок чого авто перекинулося та загорілося.
Внаслідок аварії загинули троє пасажирок, зокрема 13-річна дівчинка. Ще одна вагітна жінка втратила дитину.
"Експертизи встановили: причиною трагедії був саме незадовільний стан дороги - просідання мали бути усунуті або позначені попереджувальними знаками", - сказано в заяві.
Прокурори обласної прокуратури Рівненщини повідомила про підозру двом дорожникам:
