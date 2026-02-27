Яма убила трех человек: в Ровенской области дорожникам объявили подозрение

ДТП произошло 31 июля 2023 года в селе Городец Ровенской области. 39-летняя водитель автомобиля Landmark во время объезда проседания дорожного покрытия, потеряла управление автомобилем, в результате чего авто перевернулось и загорелось.

В результате аварии погибли трое пассажирок, в том числе 13-летняя девочка. Еще одна беременная женщина потеряла ребенка.

"Экспертизы установили: причиной трагедии было именно неудовлетворительное состояние дороги - просадки должны были быть устранены или обозначены предупредительными знаками", - сказано в заявлении.

Фото: трагическое ДТП на Ровенщине (t.me/pgo_gov_ua)

Прокуроры областной прокуратуры Ровенской области сообщила о подозрении двум дорожникам: