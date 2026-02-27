Яма убила трех человек: в Ровенской области дорожникам объявили подозрение
В июле 2023 года в селе Городец на Ровенщине произошло смертельное ДТП, вызванное плохим состоянием дороги. Из-за этого двум инженерам сообщено о подозрении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Офиса генпрокурора.
Читайте также: За рулем был окружной прокурор. На Львовщине произошло смертельное ДТП с детьми
ДТП произошло 31 июля 2023 года в селе Городец Ровенской области. 39-летняя водитель автомобиля Landmark во время объезда проседания дорожного покрытия, потеряла управление автомобилем, в результате чего авто перевернулось и загорелось.
В результате аварии погибли трое пассажирок, в том числе 13-летняя девочка. Еще одна беременная женщина потеряла ребенка.
"Экспертизы установили: причиной трагедии было именно неудовлетворительное состояние дороги - просадки должны были быть устранены или обозначены предупредительными знаками", - сказано в заявлении.
Фото: трагическое ДТП на Ровенщине (t.me/pgo_gov_ua)
Фото: трагическое ДТП на Ровенщине (t.me/pgo_gov_ua)
Прокуроры областной прокуратуры Ровенской области сообщила о подозрении двум дорожникам:
- инженера частного предприятия, на балансе которого находилась дорога, подозревают в нарушении правил безопасности дорожного движения во время содержания дорог, повлекшее гибель людей (ст. 288 УК Украины);
- инженера госслужбы, ответственного за контроль состояния дороги, подозревают в служебной халатности, которая привела к смерти людей (ч. 3 ст. 367 УК Украины).
Другие ДТП в Украине
Напомним, 25 февраля в Полтавском районе произошло ДТП с участием школьного автобуса. В салоне находились 15 детей разного возраста, двое учителей и один работник школы. Пострадали трое детей - мальчик 8 лет и две девочки по 14 лет.
Ранее, 10 февраля, на Кольцевой дороге в Киеве произошла авария с участием маршрутки и грузовика. В результате столкновения пострадали по меньшей мере четверо пассажиров.
До этого, 25 января, на Закарпатье из-за гололеда микроавтобус, который перевозил детей из Киева на отдых в Карпаты, съехал с дороги и перевернулся на бок. В результате аварии пострадали семь человек.