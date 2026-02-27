ua en ru
Пт, 27 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Яма убила трех человек: в Ровенской области дорожникам объявили подозрение

Ровенская область, Пятница 27 февраля 2026 15:01
UA EN RU
Яма убила трех человек: в Ровенской области дорожникам объявили подозрение Иллюстративное фото: яма на дороге привела к трагическим последствиям (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В июле 2023 года в селе Городец на Ровенщине произошло смертельное ДТП, вызванное плохим состоянием дороги. Из-за этого двум инженерам сообщено о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Офиса генпрокурора.

Читайте также: За рулем был окружной прокурор. На Львовщине произошло смертельное ДТП с детьми

ДТП произошло 31 июля 2023 года в селе Городец Ровенской области. 39-летняя водитель автомобиля Landmark во время объезда проседания дорожного покрытия, потеряла управление автомобилем, в результате чего авто перевернулось и загорелось.

В результате аварии погибли трое пассажирок, в том числе 13-летняя девочка. Еще одна беременная женщина потеряла ребенка.

"Экспертизы установили: причиной трагедии было именно неудовлетворительное состояние дороги - просадки должны были быть устранены или обозначены предупредительными знаками", - сказано в заявлении.

Яма убила трех человек: в Ровенской области дорожникам объявили подозрениеФото: трагическое ДТП на Ровенщине (t.me/pgo_gov_ua)

Яма убила трех человек: в Ровенской области дорожникам объявили подозрениеФото: трагическое ДТП на Ровенщине (t.me/pgo_gov_ua)

Прокуроры областной прокуратуры Ровенской области сообщила о подозрении двум дорожникам:

  • инженера частного предприятия, на балансе которого находилась дорога, подозревают в нарушении правил безопасности дорожного движения во время содержания дорог, повлекшее гибель людей (ст. 288 УК Украины);
  • инженера госслужбы, ответственного за контроль состояния дороги, подозревают в служебной халатности, которая привела к смерти людей (ч. 3 ст. 367 УК Украины).

Другие ДТП в Украине

Напомним, 25 февраля в Полтавском районе произошло ДТП с участием школьного автобуса. В салоне находились 15 детей разного возраста, двое учителей и один работник школы. Пострадали трое детей - мальчик 8 лет и две девочки по 14 лет.

Ранее, 10 февраля, на Кольцевой дороге в Киеве произошла авария с участием маршрутки и грузовика. В результате столкновения пострадали по меньшей мере четверо пассажиров.

До этого, 25 января, на Закарпатье из-за гололеда микроавтобус, который перевозил детей из Киева на отдых в Карпаты, съехал с дороги и перевернулся на бок. В результате аварии пострадали семь человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТП Ровенская область Офис Генпрокурора
Новости
Украина не может отбить, Россия захватить: Зеленский о том, почему не отдаст Донбасс
Украина не может отбить, Россия захватить: Зеленский о том, почему не отдаст Донбасс
Аналитика
Пятый год на чемоданах. Рады ли до сих пор видеть украинских беженцев в Европе и чего ждать дальше
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Пятый год на чемоданах. Рады ли до сих пор видеть украинских беженцев в Европе и чего ждать дальше