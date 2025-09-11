Людей закликали не гуляти у парках Києва й не водити туди тварин: що сталось

Мешканців і гостей Києва закликали утриматись від прогулянок деякими зеленими зонами у різних районах міста. Там не радять також гуляти з тваринами.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Згідно з повідомлянням виконувача обов'язків директора Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату Сергія Сабурова, у Києві розпочались планові обробки зелених зон від кліщів.
"Планові обробки від кліщів проводять для зниження ризиків укусів та можливих інфекційних захворювань, зокрема енцефаліту та бореліозу (хвороби Лайма)", - нагадав експерт.
Він пояснив, що синоптики прогнозують нині теплу осінь, "що є ідеальними умовами для активності кліщів".
Тому профілактичні заходи, за його словами, лишаються вкрай актуальними.
"Для обробки зелених зон комунальники використовують винятково сертифіковані препарати, безпечні для людей і тварин", - розповів Сабуров.
Зазначається, що районні комунальні підприємства з утримання зелених насаджень інформують жителів про місце та час проведення робіт у парках, скверах, бульварах тощо завчасно:
Після проведення обробки фахівці рекомендують:
"Якщо все ж потрапили на територію, після прогулянки - ретельно вимити руки або лапи тварини", - наголосили у КМДА.
Згідно з інформацією КМДА, зараз планові обробки зелених зон від кліщів тривають у кількох районах столиці.
У Голосіївському районі:
У Подільському районі:
У КМДА повідомили, що акарицидні обробки зелених зон наприкінці вересня та на початку жовтня заплановані на окремих локаціях у Дарницькому, Деснянському, Оболонському та Подільському районах Києва.
Дарницький район:
Деснянський район:
Оболонський район:
Подільський район:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що один укус кліща може спричинити катастрофічні наслідки для організму людини чи тварини.
Ці крихітні членистоногі з класу павукоподібних небезпечні тим, що переносять різні хвороби, кусають свою жертву (присмоктуючись до тіла) й випускають у рану слину. Місце укусу з часом починає свербіти, може почервоніти.
Наслідки занесених кліщами інфекцій бувають важкі, а про зараження інколи можна дізнатися лише за аналізами.
В цілому сезон активності кліщів триває до кінця осені, а пік припадає на травень-червень й вересень-жовтень. Тож вже зараз варто подумати про те, як захиститися від укусів кліщів.
Крім того, ми пояснювали, як правильно перевірити себе на наявність кліщів після прогулянки на природі.
Читайте також, чому укус кліща може викликати алергію на улюблений багатьма продукт.