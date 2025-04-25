Названо групу крові, яка приваблює кліщів як магніт

Вчені з'ясували, що кліщі мають чіткі вподобання щодо групи крові своїх жертв, і власники однієї з них ризикують стати "мішенню" значно частіше за інших.

РБК-Україна (проект Styler) пояснює, яких саме людей найчастіше кусають кліщі і до чого тут група крові.

Яку групу крові люблять кліщі?

З настанням теплих днів активізуються не лише прогулянки на природі, а й небезпечні сусіди - кліщі, укуси яких можуть призвести до серйозних захворювань. Довгий час вважалося, що ці кровопивці атакують усіх без розбору, орієнтуючись на тепло тіла, запах поту та рівень вуглекислого газу. Проте, останні наукові дослідження проливають світло на неочікувану закономірність: виявляється, кліщі мають свої "смакові" вподобання, і люди з певною групою крові стають для них значно привабливішою "трапезою".

Міжнародна група вчених з Університету Масарика в Брно, Чехія, провела серію експериментів, щоб з'ясувати, яка ж група крові є найбажанішою для цих небезпечних паразитів. Результати їхніх досліджень, опубліковані в науковому журналі Annals of Agricultural and Environmental Medicine, стали справжнім одкровенням для багатьох.

У ході експерименту дослідники зібрали зразки крові різних груп у добровольців та розмістили їх на фільтрувальному папері в чашках Петрі. Після цього в чашки помістили кліщів – найпоширеніший у Європі вид Ixodes ricinus, який є основним переносником бактерій, що викликають хворобу Лайма. Протягом певного часу вчені спостерігали за поведінкою паразитів, фіксуючи, до яких зразків крові вони проявляли найбільший інтерес.

Результати експерименту виявилися досить однозначними: найчастіше кліщі обирали кров другої групи - А (II). Ця група крові виявилася для них найпривабливішою, значно випереджаючи інші варіанти. Для підтвердження цієї закономірності експеримент повторювали понад сто разів, і в кожному випадку спостерігалася аналогічна тенденція.

На противагу цьому, найменший інтерес у кліщів викликала кров третьої групи – В (III). Люди з цією групою крові виявилися найменш схильними до "уваги" кровопивців у лабораторних умовах. Щодо першої (0) та четвертої (АВ) груп крові, вони показали середні результати привабливості для кліщів.

"Люди з другою групою крові повинні бути особливо обережними та вживати додаткових заходів для захисту від кліщів", - розповіла авторка дослідження, доктор Алена Заковська.

Вчені поки що не можуть надати вичерпного пояснення таким "гастрономічним" вподобанням кліщів. Одна з гіпотез полягає в тому, що певні біохімічні фактори або специфічні запахи, які виділяє шкіра людей з різними групами крові, можуть по-різному приваблювати паразитів. Подальші дослідження в цій галузі можуть допомогти розкрити ці механізми та розробити нові, більш ефективні засоби захисту від кліщів.

Важливо зазначити, що результати лабораторних досліджень не завжди повністю відображають ситуацію в реальному середовищі. Кліщі орієнтуються не лише на запах крові, але й на інші фактори, такі як температура тіла, вологість шкіри та рівень вуглекислого газу, що виділяється при диханні. Тому власникам інших груп крові не варто втрачати пильність та нехтувати правилами безпеки під час перебування на природі.

Як захиститися від кліщів незалежно від групи крові:

Одягайте захисний одяг

Вирушаючи на природу, надавайте перевагу світлому одягу з довгими рукавами та штанинами, які слід заправляти в шкарпетки.

Використовуйте репеленти

Спеціальні засоби для відлякування кліщів наносьте на шкіру та одяг відповідно до інструкції.

Уникайте густої трави та чагарників

Кліщі найчастіше мешкають саме в таких місцях.

Ретельно оглядайте себе та своїх близьких

Після повернення з прогулянки уважно перевірте шкіру, особливо в складках та волосистій частині голови.

Огляньте одяг та спорядження

Кліщі можуть причепитися до речей, тому їх також потрібно ретельно перевірити.

Що робити, якщо кліщ все ж таки вкусив: