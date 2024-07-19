Запалення серця і артрит: які наслідки може спричинити укус кліща

Під час відпочинку на природі в Україні завжди є ризик укусу кліщів, які переносять різні хвороби. Наслідки цих інфекцій бувають важкі, а про зараження інколи можна дізнатися лише за аналізами.

Що треба робити після укусу кліща та на які симптоми звертати увагу, у коментарі РБК-Україна розповіла доцент кафедри інфекційних хвороб НУОЗ України імені Шупика Любов Коцюбайло .

Які хвороби переносять кліщі в Україні

Кліщі кусають, присмоктуючись до тіла і випускаючи слину в рану. Місце укусу з часом починає свербіти, може почервоніти.

"Найперше, коли людину вкусив кліщ – треба забрати його самостійно або звернутися за медичною допомогою. Бо кліщі можуть передавати різні хвороби, не тільки Лайма, про яку більшість людей знає. В нас в Україні висока інфікованість кліщів і анаплазмозом та ерліхіозом. Кліщі передають також бабезіоз, є така хвороба як кліщова лімфаденопатія. А найскладніше, що людина може отримати при укусі кліща – кліщовий енцефаліт", - розповідає Любов Коцюбайло.

Кліщ може передавати бактерії, віруси і найпростіші. Інфекції, що викликають бореліоз (хворобу Лайма) та енцефаліт, є у кліщах від природи. Водночас людину не обов'язково має вкусити кліщ, щоб вона заразилася хворобою Лайма.

"Це можуть бути укуси інших кровососних комах – комарів, гедзів. Тобто, людина не бачила на собі кліща, щось вкусило на природі, а ми бачимо картину хвороби Лайма і підтвердження в аналізах", - зазначає Любов Коцюбайло.

Фото: Хворобу Лайма підвтерджують аналізом крові (gettyimages.com)

Від чого залежать ризики заразитися від кліщів

Ризики заразитися однією з цих хвороб залежать від місцевості. Епідеміологи вивчають, скільки кліщів є переносниками інфекцій в різних регіонах і локаціях.

"Багато залежить від ареалу, де людину вкусив цей кліщ. Якщо взяти статистику по Києву, наприклад, парк "Відрадний", то там 17-20% кліщів інфіковані бореліями, які викликають хворобу Лайма. На Трухановому острові – 22-24%. Взяти Гідропарк, ліси Дарниці, Оболонь біля озер, парк "Муромець", Голосіївський парк – від 5% до 27% ризик того, що людина може отримати хворобу Лайма", - пояснює науковиця.

Бабезіоз виявляють максимум у 2% кліщів, а хвороби крові анаплазмоз і ерліхіоз, які розвиваються за 5-7 діб - в середньому по Україні виявляли у 2,5-10% кліщів у різних ареалах.

Чи можна зрозуміти, що вкусив інфікований кліщ

Особливої реакції після укусу інфікованого кліща не буде, звертає увагу інфекціоніст. Буде алергічна реакція організму на "чуже" – як на укуси комарів чи інших комах. Може бути почервоніння чи свербіння.

"Щоб дізнатися, чи була інфекція, треба дати кліщ на дослідження в лабораторію, але він має бути живий, повністю неушкоджений. Дослідять його слину і тоді можемо дати профілактику пацієнту наперед", - розповідає Любов Коцюбайло.

Коли кліщ пробув на тілі 3 або більше днів, то визначення інфікованості кліща зменшується, бо він багато насмоктується крові, а чистої слини можна не знайти.

"Якщо люди приїжджають з Волині (там і в Криму є природні вогнища кліщового енфефаліту), ми всім таким пацієнтам кажемо обов'язково щодня слідкувати за температурою тіла. Бо першою ознакою кліщового енцефаліту, анаплазмозу і ерліхіозу є температура. При хворобі Лайма температурної реакції немає або є дуже рідко субфебрильна", - звертає увагу фахівець.

Якщо температура наростає, відразу треба звертатися до лікаря. Так само – якщо змінилася реакція шкіри в місці укусу. Можна звернутися до сімейного лікаря, а він дасть направлення до інфекціоніста. Також варто здати загальний аналіз крові.

Самостійно приймати антибіотик для профілактики Любов Коцюбайло не радить. Лікарі приймають рішення про профылактику на основі інформації про заразність кліщів у районах.

Фото: Після укусу кліща може підвищитися температура (gettyimages.com)

У 30% випадків зараження бореліозом може з'явитися еритема, що мігрує – червоне кільце на шкірі, яке може сягати 10-50 см у діаметрі. Водночас загальний стан у таких хворих може бути нормальний.

"Через місяць-два-три починаються ускладнення. Може бути запалення суглобів, серця, тяжкі порушення ритму, менінгіт, менінгенцефаліт, полінейропатія (коли неможливо розчесати волосся, нести сумочку, тяжко тримати якісь предмети в руках, тяжкість при ходьбі та стоянні на ногах)", - перелічує інфекціоніст.

Зазвичай людина не підозрює хворобу Лайма і звертається до дерматолога, невролога, кардіолога. Лікарі призначають своє лікування, яка не дуже допомагає. Тому варто звертатися й до інфекціоніста, щоб виявити причину нездужання. Здебільшого хвороби від укусів кліщів лікують амбулаторно, у лікарню кладуть, коли є ускладнення або тяжкий перебіг хвороби.

За словами лікаря, більша частина ускладнень від хвороби Лайма виліковується, хоча можуть бути "залишкові явища" – менша сила в руках чи ногах, больовий синдром чи чутливість шкіри. Також буває ізольоване ураження лицевого нерву (параліч).