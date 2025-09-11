Людей призвали не гулять в парках Киева и не водить туда животных: что случилось

Жителей и гостей Киева призвали воздержаться от прогулок некоторыми зелеными зонами в разных районах города. Там не советуют также гулять с животными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Согласно сообщению исполняющего обязанности директора Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата Сергея Сабурова, в Киеве начались плановые обработки зеленых зон от клещей.
"Плановые обработки от клещей проводят для снижения рисков укусов и возможных инфекционных заболеваний, в частности энцефалита и боррелиоза (болезни Лайма)", - напомнил эксперт.
Он объяснил, что синоптики прогнозируют сейчас теплую осень, "что является идеальными условиями для активности клещей".
Поэтому профилактические мероприятия, по его словам, остаются крайне актуальными.
"Для обработки зеленых зон коммунальщики используют исключительно сертифицированные препараты, безопасные для людей и животных", - рассказал Сабуров.
Отмечается, что районные коммунальные предприятия по содержанию зеленых насаждений информируют жителей о месте и времени проведения работ в парках, скверах, бульварах и т.д. заблаговременно:
После проведения обработки специалисты рекомендуют:
"Если все же попали на территорию, после прогулки - тщательно вымыть руки или лапы животного", - отметили в КГГА.
Согласно информации КГГА, сейчас плановые обработки зеленых зон от клещей продолжаются в нескольких районах столицы.
В Голосеевском районе:
В Подольском районе:
В КГГА сообщили, что акарицидные обработки зеленых зон в конце сентября и в начале октября запланированы на отдельных локациях в Дарницком, Деснянском, Оболонском и Подольском районах Киева.
Дарницкий район:
Деснянский район:
Оболонский район:
Подольский район:
Напомним, ранее мы рассказывали, что один укус клеща может вызвать катастрофические последствия для организма человека или животного.
Эти крошечные членистоногие из класса паукообразных опасны тем, что переносят различные болезни, кусают свою жертву (присасываясь к телу) и выпускают в рану слюну. Место укуса со временем начинает чесаться, может покраснеть.
Последствия занесенных клещами инфекций бывают тяжелые, а о заражении иногда можно узнать только по анализам.
В целом сезон активности клещей длится до конца осени, а пик приходится на май-июнь и сентябрь-октябрь. Поэтому уже сейчас стоит подумать о том, как защититься от укусов клещей.
Кроме того, мы объясняли, как правильно проверить себя на наличие клещей после прогулки на природе.
Читайте также, почему укус клеща может вызвать аллергию на любимый многими продукт.