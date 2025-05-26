Укус кліща може викликати алергію на ваш улюблений продукт: лікарі б'ють на сполох

Лікарі б'ють на сполох - нова алергія на м'ясо ссавців, спричинена укусом кліща, шириться світом. Дізнайтеся, як Альфа-гал синдром змінює раціон і чому тисячі випадків досі не діагностовані.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Олега Швеця у Facebook.

Що відомо про рідкісну алергію після укусу кліща

Альфа-гал синдром (АГС)- небезпечна алергічна реакція на вуглевод альфа-галактозу, що міститься в м’ясі ссавців. Цей природний цукор не зустрічається в людському організмі, імунна система деяких людей сприймає його як загрозу, запускаючи потужну алергічну реакцію. Найчастіше причиною розвитку АГС є укуси кліщів, які передають альфа-гал зі слиною. Після цього навіть шматок стейка може викликати анафілаксію.

Симптоми зазвичай виникають через 3-6 годин після вживання м’яса - це кропив’янка, нудота, розлад шлунка, задуха, набряк язика, падіння тиску. Реакції можуть бути настільки сильними, що без адреналіну під рукою - не вижити.

У США з 2010 по 2022 рік зареєстровано понад 110 тисяч підозрілих випадків. Експерти підозрюють, що насправді їх у 4 рази більше. Синдром виявляли в Європі, Австралії, Азії, Африці. Хворі - люди будь-якого віку, які мали контакт із кліщами. Особливо небезпечними є ліси, парки та високотрав’я.

Діагностика АГС потребує аналізу крові на антитіла до альфа-гал та уважного збору анамнезу. Лікування самого синдрому поки що не існує. Єдине — уникати повторних укусів кліщів і будь-яких продуктів, які містять альфа-гал. Це не лише м’ясо свинини, яловичини чи баранини, а й молочні продукти, желатин, ліки на основі тваринної сировини (наприклад, гепарин, панкреатин, вакцини з желатином тощо).

Що важливо знати тим, у кого підозрюють Альфа-гал синдром

Уникайте м’яса ссавців, молочних продуктів, желатину, ліків тваринного походження.

Носіть із собою ін’єкційний адреналін і антигістамінні препарати.

Захищайтесь від кліщів: одяг, репеленти, перевірка тіла після прогулянок.

Добрі новини полягають у тому, що рівень антитіл до альфа-гал з часом знижується. І деякі люди поступово повертають можливість споживати м’ясо. Але робити це варто лише під наглядом лікаря та після відповідних аналізів.

Якщо після шашликів вам раптом стало погано - зверніть увагу. Можливо, це не харчове отруєння, а симптом серйозної алергії.