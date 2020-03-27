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Во Львовской области возросло число подозрений на коронавирус

Новости » Коронавирус     27.03.2020 - 08:48
Во Львовской области возросло число подозрений на коронавирус
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Обратились люди из городов Борислава и Мостиска

В период с 22:30 26 марта по 08:00 27 марта, в области с подозрением на коронавирусную инфекцию обратилось еще 2 человека. Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

Как отмечается, обратились люди из городов Борислава и Мостиска.

"Сейчас на лечении во Львовской областной инфекционной клинической больнице - 55лиц. На самоизоляции находятся 58 человек. За все время выписаны - 38 пациентов", - говорится в сообщении.

Напомним, Минздрав сообщил, что число подтвержденных случаев коронавируса в Украине выросло до 196.

РБК-Украина писало, что в Тернопольской области число зараженных коронавирусом превысило 20. Вчера коронавирус подтвердили у 4 жителей Тернопольской области. Как известно, коронавирус обнаружили уже в 16 областях и Киеве.

Вместе с тем, в Черновицкой ОГА заявили о выздоровлении еще 3 пациентов, больных коронавирусом.

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