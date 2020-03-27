Коронавирус в Украине и мире: что известно на 27 марта

Коронавирусом в Украине инфицированы более 190 человек
Коронавирус в Украине и мире продолжает распространяться. Количество заболевших COVID-19 в мире превысило полмиллиона. В регионах нашей страны усиливается карантин, а Кабмин создает антикризисный штаб и смягчает требования по ограничению пассажиров в общественном транспорте. Детально о том, как меняется ситуация с пандемией коронавируса в Украине и мире 27 марта - в материале РБК-Украина.
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Новые случаи коронавируса в Украине
Новые случаи инфицирования обнаружены в Киевской, Волынской, Одесской, Луганской, Черновицкой, Житомирской, Тернопольской и Запорожской областях. Первые больные появились в Винницкой, Черниговской и Закарпатской областях. В Черновицкой области власти сообщили о выздоровлении еще 3 человек.
В Харьковской области полиция разыскивала 10 человек, которые контактировали с больными и нарушили условия самоизоляции. По состоянию на вечер 26 марта удалось разыскать 9 из 10.
По данным Минобороны, 145 военных находятся на карантине из-за подозрения на коронавирус.
В Киеве стремительно растет число зараженных. В данный момент инфицированы 47 человек. Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что некоторые частные клиники не информируют Минздрав о выявленных больных. Власти Киева потребовали от полиции усилить контроль в этом направлении.
Сразу несколько врачей заразились коронавирусом в Тернопольской области. Как сообщает облгосдминистрация, известно о двух инфицированных семейных врачах, заразившемся сотруднике первичной медико-санитарной помощи и неврологе больницы Монастырисского района. По региону принято решение, после работы с инфицированными направлять врачей на 14-дневный карантин.
Как Украина борется с пандемией COVID-19
Власти Закарпатской области перекрывают половину дорог, которые соединяют регион с остальной страной.
В Сумах на въезде в город устанавливаются контрольно-пропускные пункты.
Президент Зеленский напомнил, что 27 марта власти закрывают границы, в том числе и для украинцев. Кроме того, он сообщил, что в Украину из Южной Кореи должны доставить 100 тысяч тест-систем полимеразной цепной реакции для выявления инфекции.
За рубежом остаются 20 тысяч украинцев, которые проинформировали консульства о желании вернуться на родину.
"Теперь логистика их возврата будет существенно затруднена. Причина не только в закрытии границы... С 27 марта авиасообщение сворачивают и другие страны", - сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Министр пообещал жесткий контроль для вернувшихся украинцев. При этом перед пересечением границы большинство принимает жаропонижающие препараты и пограничники не могут выявить всех заболевших. В марте вернулись на родину 200 тысяч.
В настоящее время за границей болеют коронавирусом 20 украинцев, на карантине находятся 160.
6 наших сограждан вылечились и вернулись к нормальной жизни.
В Украине создан антикризисный штаб по борьбе с коронавирусом. Его возглавил премьер Дмитрий Шмыгаль. Решение было принято Кабмином совместно с главами фракций парламента.
Правительство отменило требование о 10 пассажирах в трамвае, троллейбусе и автобусе. Сейчас уже допускается такое число людей, которое одновременно не превышает половины сидячих мест в транспорте.
Вторая волна пандемии в мире
Японские врачи заявили о второй волне пандемии. В стране за сутки зафиксированы 45 случаев смерти и 1314 новых заражений. Премьер страны Синдзо Абэ заявил о возможном чрезвычайном положении.
Число умерших от коронавируса в США увеличилось вдвое и превысило одну тысячу человек. В связи со стремительным распространением болезни по стране Верхняя палата Конгресса США выделила 2 триллиона долларов на устранение экономических последствий пандемии. 500 млрд долларов дадут на займы компаниям, столкнувшимся с затруднениями, 350 млрд долларов выделяется на кредиты для малого бизнеса, 500 млрд долларов на прямые выплаты семьям и пособия по безработице.
Количество безработных увеличилось в стране за неделю на рекордные 3,29 млн человек.
Восемь европейских мобильных операторов предоставят Европейской комиссии геолокационные данные пользователей. Как заявил еврокомиссар Тьоери Бретон, власти будут использовать только анонимные данные и по окончании пандемии они будут удалены.
Число летальных случаев пандемии коронавируса в Италии достигло 8165. Среди инфицированных 10 361 человек полностью выздоровели, в реанимации сейчас находятся 3612 больных.
В Испании заявили, что приобретенные китайские экспресс-тесты на коронавирус не работают. Как утверждают микробиологи, в тестах компани Bioeasy чувствительность - 30%, когда должна быть выше 80%.