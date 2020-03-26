В Тернопольской области число заразившихся коронавирусом превысило 20

Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Коронавирус обнаружили у 11-летнего ребенка и его мамы

В Тернопольской области число лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 24. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом.

Так, по состоянию на 20:00 известно о 21 больном коронавирусом, которые проживают в Монастырском районе и одном летальном случае.

"СОVID-19 подтвержден у одиннадцатилетнего ребенка и его мамы из Монастырского района, которые находятся в Тернопольской городской детской больницы", - говорится в сообщении.

Также коронавирус обнаружили 57-летнего жителя города Залещики. Сейчас он находится в Тернопольской больницы скорой помощи. Также у 55-летнего жителя Тернополя. Он обратился к семейному врачу и находится на самоизоляции.

Кроме того, еще один подтвержденный случай коронавируса был зафиксирован у жителя Золотая Потока Бучацкого района. Он является медиком Монастыриской больницы.

Напомним, коронавирус зафиксирован уже в 15 областях и Киеве, зафиксировано 156 заражений и исследуются 37 подозрений. В частности, в Ивано-Франковской - 16, в Киевской - 24, в Черновицкой - 42 случая заражения и в Киеве - 34 случаев.

Также заразился коронавирусом военный, которому 70 лет. Его госпитализировали в военный госпиталь.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице возросло число зараженных коронавирусом до 40.