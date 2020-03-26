В Черновицкой области от коронавируса выздоровели еще 3 человека

Иллюстративное фото (скриншот с Youtube канала КГГА)

Среди выздоровевших - ребенок

Глава Черновицкой области Сергей Осачук заявил о выздоровлении от коронавируса еще 3 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Черновицкой областной государственной администрации (ОГА) в Facebook.

По словам Осачука, сегодня выздоровление подтвердили в ребенка и двух взрослых. Ребенка уже выписали из больницы, взрослых отпустят домой 27 марта.

"Лечились в нашей областной клинической больнице в инфекционном отделении, и теперь уже подтвердили, что они выздоровели и в них отсутствует инфекция", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черновицкой области из больницы выписали 5 пациентов, у которых подозревали заражение коронавирусом. По результатам исследований, коронавирус у этих людей не подтвердился.

Также РБК-Украина писало, что общее количество заболевших коронавирусом в мире превысило 500 тысяч. Умерли от коронавируса более 23 тыс. человек. При этом выздоровели более 122 тыс. пациентов.

Как известно, по состоянию на утро 26 марта в Украине официально подтвердили 156 случаев коронавируса. Известно о 5 летальных случаях от коронавируса.