У Львівській області зросла кількість підозр на коронавірус

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Звернулись люди з міст Борислава та Мостиська

У період з 22:30 26 березня по 08:00 27 березня, в області з підозрою на коронавірусну інфекцію звернулося ще 2 осіб. Про це повідомляє прес-служба Львівської ОДА.

Як зазначається, звернулись люди з міст Борислава та Мостиська.

"Зараз на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні - 55

осіб. На самоізоляції знаходяться 58 осіб. За увесь час виписано - 38 пацієнтів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, МОЗ повідомив, що кількість підтверджених випадків коронавірусу в Україні зросла до 196.

Також РБК-Україна писало, що у Тернопільській області кількість заражених коронавірусом перевищила 20. Вчора коронавірус підтвердили у 4 жителів Тернопільської області. Як відомо, коронавірус виявили вже в 16 областях та Києві.

Разом з тим, у Чернівецькій ОДА заявили про одужання ще 3 пацієнтів, хворих коронавірусом.