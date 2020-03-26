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В Украине резко возросло количество зараженных коронавирусом

Новости » Коронавирус     26.03.2020 - 22:12
В Украине резко возросло количество зараженных коронавирусом
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Количество случаев возросло до 196

Количество подтвержденных случаев коронавируса в Украине сегодня выросло до 196. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения.

По данным Минздрава, за сутки в Украине подтвердили 40 новых случаев коронавируса. Умерли от заболевания COVID-19 пятеро украинцев. Один пациент выздоровел.

Напомним, ранее сообщалось, что в Житомирской области сегодня обнаружили новые случаи заражения коронавирусом. Заболевание диагностировали у жителей Бердичева и Малина. Оба зараженных являются контактными лицами больного коронавирусом человека.

Также РБК-Украина писало, что в Тернопольской области количество зараженных коронавирусом превысило 20. Сегодня коронавирус подтвердили в 4 жителей Тернопольской области.

Как известно, коронавирус обнаружили уже в 15 областях и Киеве. В целом по состоянию на утро 26 марта было зафиксировано 156 случаев, а также исследовали 37 подозрений.

Добавим, что в Черновицкой ОГА заявили о выздоровлении еще 3 пациентов, больных коронавирусом. Коронавирусом переболели ребенок и двое взрослых. Выздоровевшего ребенка уже выписали из больницы.

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