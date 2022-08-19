Львовский саммит, удары по Харькову и серия взрывов в Крыму: главное за неделю

Военное положение и мобилизацию продлили

Верховная рада продлила сроки военного положения с 23 августа еще на 90 дней. Особый режим в стране будет действовать до 21 ноября 2022 года.

Всеобщая мобилизация военнообязанных также продолжится до конца ноября. Однако в Минобороны отметили, что сейчас нет необходимости в увеличении ее темпов. В ряды армии призывают в первую очередь конкретных специалистов (связистов, операторов беспилотников, артиллеристов и пр.).

Выезд мужчин

Глава государства рассмотрел обращение украинцев с призывом снять запрет на выезд из страны мужчин от 18 до 60 лет без военного опыта. По заявлению Зеленского, это ограничение предполагается отменить после завершения действия военного положения.

При этом правительство разрешило с 1 сентября выезжать из Украины ФОПам и юридическим лицам частной формы собственности на срок не более 7 дней при условии внесения залога в 200 тысяч гривен. Также разрешили выезд сотрудникам экспортных компаний.

Новые взрывы в Крыму

Стратегические военные объекты РФ на территории Крыма вновь пострадали от взрывов.

16 августа в Джанкойском районе сдетонировало хранилище боеприпасов. После этого "власти" объявили эвакуацию жителей поселка Майское. Минобороны России назвало взрывы под Джанкоем диверсией.

В тот же день произошли взрывы на авиабазе в Гвардейском Симферопольского района.

18 августа сразу в двух районах оккупированного полуострова сработала система ПВО: рядом с Крымским мостом и аэропортом Бельбек под Севастополем.

Угроза теракта на ЗАЭС

Ситуация на Запорожской АЭС остается напряженной, вражеские войска не прекращают обстрелы и угрожают остановить станцию.

В украинской разведке получили доказательства того, что российские военные могут готовить теракт на атомной станции с целью провокации ВСУ. В Энергодар прибыли представители пропагандистских СМИ РФ.

19 августа на ЗАЭС неожиданно объявили выходной для персонала. А в "Энергоатоме" сообщили, что оккупационные силы в ближайшее время планируют остановить работающие энергоблоки и отключить линии выдачи мощности в украинскую энергосистему.

Эрдоган и Гуттереш приехали в Украину

18 августа во Львове состоялись переговоры президентов Украины, Турции и генерального секретаря ООН. Стороны обсудили ситуацию на ЗАЭС, "зерновые коридоры" и шаги для прекращения войны дипломатическим путем.

По итогам переговоров глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предложил президенту Украины провести его встречу с главой Кремля. В свою очередь Владимир Зеленский сказал, что диалог с Россией возможен только в случае полного вывода оккупационных войск с украинской территории.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отметил позитивную динамику работы "зерновых коридоров", а также что экспорт продовольствия и удобрений из Украины и России необходимо увеличивать.Также Гуттереш призвал РФ вывести войска с территории Запорожской АЭС.

Массированные обстрелы Харькова

17 августа российские войска обстреляли Салтовку. Снаряды попали в здание общежития, после чего начался сильный пожар. Погибло 17 человек, в том числе 13-летний мальчик, еще 42 человека пострадали. Многие из них пожилого возраста и с ограниченными возможностями.

На следующий день в результате ракетного удара по общежитию в Слободском районе получили травмы 18 человек, двое погибло. 19 августа в Харькове объявили траур.

Военная помощь

В Белом доме готовят очередной пакет поддержки для Украины на сумму около 800 млн долларов. О нем могут объявить публично в ближайшие дни.

Джо Байден санкционирует помощь, используя свои президентские полномочия по сокращению расходов, которые позволяют ему передать избыточное оружие из запасов США.

"Суд" над бойцами "Азова"

Оккупанты планируют устроить самосуд над военнопленными "Азова" 24 августа. Для этого в здании филармонии Мариуполя сооружают железные клетки

По данным украинской разведки, чтобы придать вид "легитимности" этой акции, готовят специально обученных "свидетелей" и завозят представителей российских СМИ. Как сообщают в ГУР, вражеские войска могут нанести точечный ракетный удар по зданию филармонии и обвинить в этом Украину.

День Независимости

24 августа Украина отпразднует 31-ю годовщину независимости, а 23 августа - День государственного флага. Также 23 августа состоится онлайн-саммит "Крымской платформы". Участие в нем уже подтвердили генсек НАТО Йенс Столтенберг, лидеры ряда стран G7.

В условиях военного положения выходные по случаю Дня независимости отменили, а столичное метро сократит часы работы. С 21-го по 24 августа поезда будут ездить с 06:00 до 21:00. В ВСУ не исключают вероятность массированного ракетного удара войск РФ по Украине на праздник.

Бой Усик-Джошуа

20 августа состоится боксерский поединок между Александром Усиком и Энтони Джошуа. На кону будут чемпионские пояса IBF, WBA, WBO и IBO.

Усик победил Джошуа в сентябре прошлого года по решению судей. Букмекеры снова прогнозируют победу украинского боксера во время реванша.