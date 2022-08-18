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Число погибших после обстрела Харькова снова сильно возросло

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Харьков, Четверг 18 августа 2022 18:15
Число погибших после обстрела Харькова снова сильно возросло Фото: последствия удара по Харькову (t.me/synegubov)
Автор: Наталия Гурковская

Число погибших из-за ракетного удара по общежитию в Салтовском районе Харькова возросло до 17 человек, в том числе 13-летний ребенок. Еще 42 человека ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"В течение дня спасатели разбирали разрушенные дома. К сожалению, из-под завалов извлекли тела еще 7 погибших", - рассказал он.

Таким образом, по данным главы региона, по состоянию на сейчас в Харькове погибли 17 человек, в том числе мальчик 2009 года, ранены 42 человека.

До этого сообщалось, что в результате ракетного удара по общежитию в Салтовском районе Харькова погибли 12 человек. Многие из них пожилого возраста и с ограниченными возможностями.

Напомним, ранее сообщалось о 45 раненых.

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