Оккупанты ограничили доступ персонала к ЗАЭС. Хотят отключить от Украины
Российские оккупанты готовят масштабную провокацию на Запорожской атомной станции. Они хотят отключить ЗАЭС от энергосистемы Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Энергоатом.
Сегодня оккупанты ограничили доступ сотрудников к станции. На площадку пропустили только оперативный персонал, который обеспечивает работу энергоблоков. Вероятно, это связано с подготовкой к провокации.
"Есть информация, что российские оккупационные силы в ближайшее время планируют остановить работающие энергоблоки и отключить их от линий связи выдачи мощности в украинскую энергосистему", - говорится в сообщении.
По данным Энергоатома, российские военные ищут поставщиков дизеля для генераторов, которые должны включиться после остановки энергоблоков. Также они необходимы для систем охлаждения ядерного топлива.
Вчера, 18 августа, в Энергодар прибыла съемочная группа пропагандистов. Они провели с ФСБ совещание в гостинице "Алиса". Ночью оккупанты снова обстреляли станцию. Под вражеские снаряды попал учебно-тренировочный центр станции. Обстрелы велись с автовокзала и сбросного канала.
"Оккупанты делают это для создания "яркой" картинки в пропагандистских СМИ, чтобы обвинить ВСУ в этих обстрелах", - добавили в Энергоатоме.
Напомним, ранее Россия угрожала остановить Запорожскую АЭС.
Военная разведка заявила, что оккупанты готовят возможный теракт на территории Запорожской АЭС.
Позже ГУР обнародовало дополнительные доказательства о подготовке россиян к теракту на ЗАЭС.
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