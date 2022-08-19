ua ru
Пт, 19 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты ограничили доступ персонала к ЗАЭС. Хотят отключить от Украины

Новина українською →
Энергодар, Пятница 19 августа 2022 11:51
Оккупанты ограничили доступ персонала к ЗАЭС. Хотят отключить от Украины Фото: россияне хотят отключить ЗАЭС от украинской энергосистемы (facebook com rostinfocom)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты готовят масштабную провокацию на Запорожской атомной станции. Они хотят отключить ЗАЭС от энергосистемы Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Энергоатом.

Сегодня оккупанты ограничили доступ сотрудников к станции. На площадку пропустили только оперативный персонал, который обеспечивает работу энергоблоков. Вероятно, это связано с подготовкой к провокации.

"Есть информация, что российские оккупационные силы в ближайшее время планируют остановить работающие энергоблоки и отключить их от линий связи выдачи мощности в украинскую энергосистему", - говорится в сообщении.

По данным Энергоатома, российские военные ищут поставщиков дизеля для генераторов, которые должны включиться после остановки энергоблоков. Также они необходимы для систем охлаждения ядерного топлива.

Вчера, 18 августа, в Энергодар прибыла съемочная группа пропагандистов. Они провели с ФСБ совещание в гостинице "Алиса". Ночью оккупанты снова обстреляли станцию. Под вражеские снаряды попал учебно-тренировочный центр станции. Обстрелы велись с автовокзала и сбросного канала.

"Оккупанты делают это для создания "яркой" картинки в пропагандистских СМИ, чтобы обвинить ВСУ в этих обстрелах", - добавили в Энергоатоме.

Напомним, ранее Россия угрожала остановить Запорожскую АЭС.

Военная разведка заявила, что оккупанты готовят возможный теракт на территории Запорожской АЭС.

Позже ГУР обнародовало дополнительные доказательства о подготовке россиян к теракту на ЗАЭС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭС Энергоатом Война в Украине
NEWS
ВСУ уничтожили еще 400 оккупантов за сутки: новые потери России в войне
ВСУ уничтожили еще 400 оккупантов за сутки: новые потери России в войне
DAILY
Алексей Антипович: Абсолютное большинство украинцев не готово идти на уступки агрессорам
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Алексей Антипович: Абсолютное большинство украинцев не готово идти на уступки агрессорам