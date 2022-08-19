Оккупанты ограничили доступ персонала к ЗАЭС. Хотят отключить от Украины

Российские оккупанты готовят масштабную провокацию на Запорожской атомной станции. Они хотят отключить ЗАЭС от энергосистемы Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Энергоатом .

Сегодня оккупанты ограничили доступ сотрудников к станции. На площадку пропустили только оперативный персонал, который обеспечивает работу энергоблоков. Вероятно, это связано с подготовкой к провокации.

"Есть информация, что российские оккупационные силы в ближайшее время планируют остановить работающие энергоблоки и отключить их от линий связи выдачи мощности в украинскую энергосистему", - говорится в сообщении.

По данным Энергоатома, российские военные ищут поставщиков дизеля для генераторов, которые должны включиться после остановки энергоблоков. Также они необходимы для систем охлаждения ядерного топлива.

Вчера, 18 августа, в Энергодар прибыла съемочная группа пропагандистов. Они провели с ФСБ совещание в гостинице "Алиса". Ночью оккупанты снова обстреляли станцию. Под вражеские снаряды попал учебно-тренировочный центр станции. Обстрелы велись с автовокзала и сбросного канала.

"Оккупанты делают это для создания "яркой" картинки в пропагандистских СМИ, чтобы обвинить ВСУ в этих обстрелах", - добавили в Энергоатоме.