Львовский аэропорт возобновил международные перелеты

Аэропорт возобновил рейсы в Германию
Аэропорт Львова возобновил международное авиасообщение. С 19 июня аэропорт начал принимать и отправлять рейсы в Германию.
Об этом сообщил в Telegram министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Отмечается, что международные рейсы следуют по маршрутам:
"Сегодня аэропорт Львова принимает и отправляет первые рейсы после восстановления регулярного пассажирского авиасообщения… Авиация понемногу начинает восстанавливаться и это не может не радовать", - написал Криклий.
Отметим, Украина возобновила международное авиасообщение 15 июня.
Ранее РБК-Украина писало, что с 19 июня начал обслуживать международные рейсы из Беларуси и Венгрии аэропорт Харькова.
Также на этой неделе аэропорт "Киев" имени Сикорского снова начал принимать международные рейсы аэропорт "Киев", полеты возобновлены в Минск и ряд других европейских городов.
Кроме этого сообщалось, что с июля возобновляет полеты по маршруту Киев-Варшава польская авиакомпания LOT.
Автор: Игорь Литвиненко