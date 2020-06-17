Аэропорт "Киев" возобновил работу

Мэр столицы назвал три варианта решения проблем аэропорта
Государственная авиационная служба разрешила аэропорту "Киев" принимать международные рейсы. Ранее большинство рейсов были отменены из-за эпидемической ситуации.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
По его словам, авиакомпании уже получили соответствующее разрешение Госавиаслужбы и могут осуществлять международные авиаперевозки.
"Хочу отметить: город не закрывал аэропорт. Авиакомпании не могли выполнять рейсы из-за запрета на международное авиасообщение", - отметил Кличко.
Вместе с тем, городской голова сообщил, что столичный аэропорт ежемесячно теряет почти 27 млн гривен в связи с вынужденным приостановлением авиаперевозок.
Он сообщил, что сейчас город рассматривает три сценария развития событий, чтобы аэропорт "Киев" мог полноценно возобновить свою работу:
По словам Кличко, именно третий вариант поможет быстро восстановить работу авиаотрасли после карантина. Второй и третий варианты должен утвердить Кабинет министров Украины.
"Свои предложения город уже передал в Кабинет Министров. И городская власть будет делать все, что от нее зависит, чтобы помочь предприятию восстановить полноценную работу", - добавил Кличко.
Напомним, аэропорт в Киеве является базовым для авиакомпании, но ранее его закрыли из-за продления карантина в Киеве.
С 15 июня Украина возобновила международные авиаперевозки, РБК-Украина следит за ситуацией.
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Автор: Роман Калиниченко