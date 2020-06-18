LOT с июля возобновляет полеты из Киева в Варшаву

Фото: польский LOT готовится к полетам в Украину (wikimedia.org By Leandro Ciuffo)

Рейсы будет обслуживать аэропорт "Борисполь"

Польская авиакомпания LOT с июля возобновляет полеты по маршруту Киев-Варшава. Рейсы будут отправляться пять раз в неделю.

Об этом сообщает польское издание tvn24.pl.

Сообщается, что LOT с 1 июля возобновляет международные рейсы из Варшавы, а также опубликовал обновленную маршрутную сеть, которая включает Киев.

Также сообщается, что полеты в Киев возобновятся со 2 июля, рейсы будет обслуживать аэропорт "Борисполь". Планируется выполнение пяти рейсов в неделю - по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

Отметим, обновленная карта маршрутов пока не включает полеты во Львов, Одессу, Харьков и аэропорт "Киев" имени Сикорского, куда до пандемии коронавируса летал LOT.

Напомним, ранее сообщалось, что лоукостер Wizz Air возобновил полеты из аэропорта "Киев" в шесть европейских стран; выполняются рейсы в Будапешт, Таллин, Афины, Лондон, Берлин, Копенгаген и ряд других городов.

РБК-Украина разбиралось, какие авиакомпании начнут выполнять рейсы в Украину в ближайшее время и по каким направлениям.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: РБК-Украина