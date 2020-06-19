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Аэропорт Харькова возобновил обслуживание международных рейсов

Новости » Общество     19.06.2020 - 11:34
Аэропорт Харькова возобновил обслуживание международных рейсов
Фото: аэропорт Харькова (wikimedia.org By Петрова Світлана)

Харьков уже принял первые рейсы из Беларуси

Международный аэропорт "Харьков" с 19 июня возобновил обслуживание международных рейсов. Аэропорт уже принял первые регулярные рейсы по маршруту Харьков-Минск.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.

Согласно данным онлайн-табло, аэропорт Харькова уже принял и отправил рейсы Belavia и Etihad Airways по направлению в столицу Беларуси.

Кроме того, сегодня вечером ожидается прибытие самолета Wizz Air из Будапешта, а также его вылет в обратном направлении.

Харьковский аэропорт не принимал международные рейсы с 25 марта, когда его работа была приостановлена в связи с карантином из-за эпидемии коронавируса COVID-19. Он был закрыт для приема и отправления регулярных рейсов.

Напомним, на этой неделе аэропорт "Киев" имени Сикорского снова начал принимать международные рейсы; на сегодня возобновлены полеты в Минск и ряд других европейских городов.

Кроме того, с 15 июня возобновил международное авиасообщение и аэропорт Одессы; он уже обслуживает рейсы в Минск, Будапешт и Тель-Авив.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Харьковаэропортрейсы
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