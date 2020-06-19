Львівський аеропорт відновив міжнародні перельоти

Аеропорт Львова відновив міжнародне авіасполучення. З 19 червня аеропорт почав приймати і відправляти рейси в Німеччину.

Про це повідомив в Telegram міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Наголошується, що міжнародні рейси прямують за маршрутами:

Львів-Берлін Берлін-Львів;

Львів-Дортмунд та Дортмунд-Львів.

"Сьогодні аеропорт Львова приймає і відправляє перші рейси після відновлення регулярного пасажирського авіасполучення... Авіація потроху починає відновлюватися і це не може не радувати", - написав Криклій.

Зазначимо, Україна відновила міжнародне авіасполучення 15 червня.

Раніше РБК-Україна писало, що з 19 червня почав обслуговувати міжнародні рейси з Білорусі та Угорщини аеропорт Харкова.

Також на цьому тижні аеропорт "Київ" імені Сікорського знову почав приймати міжнародні рейси аеропорт "Київ", відновлені польоти до Мінська і ряд інших європейських міст.

Крім цього повідомлялося, що з липня відновлює польоти за маршрутом Київ-Варшава польська авіакомпанія LOT.