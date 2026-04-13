У Львові знову запрацювали безкоштовні пересадки у транспорті: які умови
У Львові знову запрацювала можливість безкоштовних пересадок у громадському транспорті для пасажирів, які оплачують проїзд через додаток LeoCard або транспортною карткою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівську міську раду.
Головне:
- Повернення послуги: У Львові знову доступні безкоштовні пересадки після місячної перерви через паливну кризу.
- Таймінг: Пересідати між автобусами, трамваями та тролейбусами можна безкоштовно протягом 40 хвилин.
- Обмеження: Функція діє лише для власників LeoCard (картки або додатка). Готівка та банківські картки не підтримуються.
- Механіка: Гроші за пересадку спочатку резервуються, а повертаються на баланс наступного дня.
- Важливо: Квитки в додатку, куплені з 11 березня по 11 квітня, не дають права на безкоштовну пересадку.
Як працюють пересадки після відновлення
Після відновлення сервісу принцип залишився незмінним: пасажир оплачує одну поїздку і протягом 40 хвилин може безкоштовно пересідати між автобусами, трамваями та тролейбусами.
Кількість пересадок не обмежена. Головна умова - щоразу валідувати поїздку в новому транспорті в межах цього часу.
У міськраді зазначають, що така система дозволяє економити кошти та зручніше планувати маршрут.
Що потрібно знати пасажирам
Після відновлення сервісу діють кілька важливих правил.
Для користувачів додатка LeoCard:
- квитки, придбані з 11 березня по 11 квітня, не стають пересадковими;
- після активації вони діють лише для однієї поїздки до кінцевої зупинки.
Тож пасажирам, які купували квитки "про запас", варто це врахувати.
Для користувачів картки ЛеоКарт:
- при кожній пересадці потрібно мати достатньо коштів на рахунку;
- система тимчасово резервує кошти за кожну валідацію;
- після обробки даних усі поїздки в межах 40 хвилин зараховуються як одна, а гроші повертаються.
Остаточний баланс відображається наступного дня.
Чому пересадки тимчасово скасовували
Безкоштовні пересадки не працювали з 11 березня до 11 квітня. Це було пов’язано зі стрімким зростанням цін на пальне.
У цей період пасажири оплачували кожну поїздку окремо, що дозволило перевізникам частково компенсувати витрати та забезпечити стабільну роботу транспорту без підвищення тарифів.
Зазначимо, безкоштовна пересадка доступна лише для користувачів LeoCard і не діє при оплаті готівкою або банківською карткою. Також кожну поїздку обов’язково потрібно валідувати - інакше вона вважатиметься неоплаченою, що може призвести до штрафу.
Система безкоштовних пересадок у Львові працює з липня 2024 року для користувачів транспортної картки, а з грудня - і для пасажирів додатка LeoCard.
Раніше РБК-Україна писало про можливе підвищення вартості проїзду у Львові. У місті планують помірно підвищити тарифи на транспорт (залежно від способу оплати), однак різке зростання до 42 гривень не підтримали - остаточне рішення ще має ухвалити міська влада.
Також тарифи на проїзд у громадському транспорті можуть підвищити у Києві. Столична влада вперше з 2018 року готує підвищення вартості проїзду через зростання витрат (пальне, електроенергія, зарплати) та великі дотації з бюджету, а остаточне рішення ще не ухвалене.