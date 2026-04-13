У Львові знову запрацювали безкоштовні пересадки у транспорті: які умови

У Львові знову запрацювала можливість безкоштовних пересадок у громадському транспорті для пасажирів, які оплачують проїзд через додаток LeoCard або транспортною карткою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівську міську раду .

Головне: Повернення послуги: У Львові знову доступні безкоштовні пересадки після місячної перерви через паливну кризу.

У Львові знову доступні безкоштовні пересадки після місячної перерви через паливну кризу. Таймінг: Пересідати між автобусами, трамваями та тролейбусами можна безкоштовно протягом 40 хвилин.

Пересідати між автобусами, трамваями та тролейбусами можна безкоштовно протягом 40 хвилин. Обмеження: Функція діє лише для власників LeoCard (картки або додатка). Готівка та банківські картки не підтримуються.

Функція діє лише для власників LeoCard (картки або додатка). Готівка та банківські картки не підтримуються. Механіка: Гроші за пересадку спочатку резервуються, а повертаються на баланс наступного дня.

Гроші за пересадку спочатку резервуються, а повертаються на баланс наступного дня. Важливо: Квитки в додатку, куплені з 11 березня по 11 квітня, не дають права на безкоштовну пересадку.

Як працюють пересадки після відновлення

Після відновлення сервісу принцип залишився незмінним: пасажир оплачує одну поїздку і протягом 40 хвилин може безкоштовно пересідати між автобусами, трамваями та тролейбусами.

Кількість пересадок не обмежена. Головна умова - щоразу валідувати поїздку в новому транспорті в межах цього часу.

У міськраді зазначають, що така система дозволяє економити кошти та зручніше планувати маршрут.

Що потрібно знати пасажирам

Після відновлення сервісу діють кілька важливих правил.

Для користувачів додатка LeoCard:

квитки, придбані з 11 березня по 11 квітня, не стають пересадковими;

після активації вони діють лише для однієї поїздки до кінцевої зупинки.

Тож пасажирам, які купували квитки "про запас", варто це врахувати.

Для користувачів картки ЛеоКарт:

при кожній пересадці потрібно мати достатньо коштів на рахунку;

система тимчасово резервує кошти за кожну валідацію;

після обробки даних усі поїздки в межах 40 хвилин зараховуються як одна, а гроші повертаються.

Остаточний баланс відображається наступного дня.

Чому пересадки тимчасово скасовували

Безкоштовні пересадки не працювали з 11 березня до 11 квітня. Це було пов’язано зі стрімким зростанням цін на пальне.

У цей період пасажири оплачували кожну поїздку окремо, що дозволило перевізникам частково компенсувати витрати та забезпечити стабільну роботу транспорту без підвищення тарифів.

Зазначимо, безкоштовна пересадка доступна лише для користувачів LeoCard і не діє при оплаті готівкою або банківською карткою. Також кожну поїздку обов’язково потрібно валідувати - інакше вона вважатиметься неоплаченою, що може призвести до штрафу.

Система безкоштовних пересадок у Львові працює з липня 2024 року для користувачів транспортної картки, а з грудня - і для пасажирів додатка LeoCard.