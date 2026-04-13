Во Львове снова заработали бесплатные пересадки в транспорте: какие условия
Во Львове снова заработала возможность бесплатных пересадок в общественном транспорте для пассажиров, которые оплачивают проезд через приложение LeoCard или транспортной карточкой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовский городской совет.
Главное:
- Возвращение услуги: Во Львове снова доступны бесплатные пересадки после месячного перерыва из-за топливного кризиса.
- Тайминг: Пересаживаться между автобусами, трамваями и троллейбусами можно бесплатно в течение 40 минут.
- Ограничения: Функция действует только для владельцев LeoCard (карты или приложения). Наличные и банковские карты не поддерживаются.
- Механика: Деньги за пересадку сначала резервируются, а возвращаются на баланс на следующий день.
- Важно: Билеты в приложении, купленные с 11 марта по 11 апреля, не дают права на бесплатную пересадку.
Как работают пересадки после восстановления
После восстановления сервиса принцип остался неизменным: пассажир оплачивает одну поездку и в течение 40 минут может бесплатно пересаживаться между автобусами, трамваями и троллейбусами.
Количество пересадок не ограничено. Главное условие - каждый раз валидировать поездку в новом транспорте в пределах этого времени.
В горсовете отмечают, что такая система позволяет экономить средства и удобнее планировать маршрут.
Что нужно знать пассажирам
После восстановления сервиса действуют несколько важных правил.
Для пользователей приложения LeoCard:
- билеты, приобретенные с 11 марта по 11 апреля, не становятся пересадочными;
- после активации они действуют только для одной поездки до конечной остановки.
Поэтому пассажирам, которые покупали билеты "про запас", стоит это учесть.
Для пользователей карты ЛеоКарт:
- при каждой пересадке нужно иметь достаточно средств на счету;
- система временно резервирует средства за каждую валидацию;
- после обработки данных все поездки в пределах 40 минут засчитываются как одна, а деньги возвращаются.
Окончательный баланс отображается на следующий день.
Почему пересадки временно отменяли
Бесплатные пересадки не работали с 11 марта по 11 апреля. Это было связано со стремительным ростом цен на топливо.
В этот период пассажиры оплачивали каждую поездку отдельно, что позволило перевозчикам частично компенсировать расходы и обеспечить стабильную работу транспорта без повышения тарифов.
Отметим, бесплатная пересадка доступна только для пользователей LeoCard и не действует при оплате наличными или банковской картой. Также каждую поездку обязательно нужно валидировать - иначе она будет считаться неоплаченной, что может привести к штрафу.
Система бесплатных пересадок во Львове работает с июля 2024 года для пользователей транспортной карты, а с декабря - и для пассажиров приложения LeoCard.
Ранее РБК-Украина писало о возможном повышении стоимости проезда во Львове. В городе планируют умеренно повысить тарифы на транспорт (в зависимости от способа оплаты), однако резкий рост до 42 гривен не поддержали - окончательное решение еще должны принять городские власти.
Также тарифы на проезд в общественном транспорте могут повысить в Киеве. Столичные власти впервые с 2018 года готовят повышение стоимости проезда из-за роста расходов (топливо, электроэнергия, зарплаты) и большие дотации из бюджета, а окончательное решение еще не принято.