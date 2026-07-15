У Львові військовий ТЦК схопив жінку за горло: як відреагували у військкоматі
У Львові розпочали службове розслідування через інцидент із можливим застосуванням сили щодо жінки під час мобілізаційних заходів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівський обласний ТЦК та СП.
ТЦК проведе службову перевірку
Як повідомили в ТЦК, приводом для розслідування стало відео, яке раніше поширилося в соціальних мережах. На кадрах зафіксовано фізичний вплив військових на цивільну жінку під час заходів оповіщення у Львові 14 липня.
Керівництво Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки призначило внутрішню перевірку для з'ясування всіх обставин.
"Наразі триває встановлення всіх фактів та надається правова оцінка діям осіб, причетних до інциденту. За результатами перевірки буде ухвалено відповідне рішення згідно з вимогами чинного законодавства", - заявили у відомстві.
Військові також закликали громадськість та представників медіа не поспішати з передчасними висновками і дочекатися офіційних результатів службового розслідування.
Напад на ТЦК у Львові
Нагадаємо, нещодавно у львівському мікрорайоні Сихів стався інший масштабний конфлікт за участю представників військкомату. Увечері 8 липня під час проведення заходів оповіщення цивільних громадян люди перевернули автомобіль співробітників ТЦК.
Тоді в обласній владі різко відреагували на інцидент, а дії військовослужбовців призначили перевірити в рамках службового розслідування.
Згодом правоохоронці оперативно ідентифікували всіх осіб, які вчинили напад на військових. Поліція встановила особи зловмисників, і кількох фігурантів цього гучного інциденту вже затримали.
У правоохоронних органах наголосили, що уникнути відповідальності за правопорушення не вдасться нікому.