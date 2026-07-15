У Львові військовий ТЦК схопив жінку за горло: як відреагували у військкоматі

У Львові розпочали службове розслідування через інцидент із можливим застосуванням сили щодо жінки під час мобілізаційних заходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівський обласний ТЦК та СП.

ТЦК проведе службову перевірку

Як повідомили в ТЦК, приводом для розслідування стало відео, яке раніше поширилося в соціальних мережах. На кадрах зафіксовано фізичний вплив військових на цивільну жінку під час заходів оповіщення у Львові 14 липня.

Керівництво Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки призначило внутрішню перевірку для з'ясування всіх обставин.

"Наразі триває встановлення всіх фактів та надається правова оцінка діям осіб, причетних до інциденту. За результатами перевірки буде ухвалено відповідне рішення згідно з вимогами чинного законодавства", - заявили у відомстві.

Військові також закликали громадськість та представників медіа не поспішати з передчасними висновками і дочекатися офіційних результатів службового розслідування.