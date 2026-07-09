Поліція встановила всіх нападників на ТЦК у Львові, кількох вже затримали
Правоохоронці ідентифікували осіб, які вчинили напад на військовослужбовців у Львівському мікрорайоні Сихів. Частину фігурантів уже затримали.
Про це заявив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.
Деталі затримання та розслідування
Очільник ОВА подякував правоохоронним органам за оперативне розшукування зловмисників.
Наразі слідчі дії та офіційне розслідування інциденту тривають.
"Кожен, чиї дії виходили за межі закону, отримає належну правову оцінку", - наголосив Козицький.
Що відомо про конфлікт у Львові
Нагадаємо, ввечері 8 липня у львівському мікрорайоні Сихів спалахнув масштабний конфлікт під час заходів з оповіщення. За повідомленнями місцевих пабліків, на місці зібралися сотні людей, які заблокували автівки територіального центру комплектування, а в мережі з'явилися кадри з перевернутим автомобілем ТЦК.
На інцидент уже відреагував президент України Володимир Зеленський, назвавши напади на військових неприпустимими. Глава держави заявив, що детальний звіт про ситуацію йому надав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Правоохоронці вже провели перші затримання - у рамках розслідування масових заворушень затримано 23-річного чоловіка, який також побив співробітника поліції. Фігуранту готують підозру за двома статтями Кримінального кодексу, йому загрожує до 8 років позбавлення волі.