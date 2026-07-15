Во Львове военный ТЦК схватил женщину за горло: как отреагировали в военкомате

Во Львове начали служебное расследование по инциденту с возможным применением силы в отношении женщины во время мобилизационных мероприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Львовский областной ТЦК и СП.

ТЦК проведет служебную проверку

Как сообщили в ТЦК, поводом для расследования стало видео, ранее распространившееся в социальных сетях. На кадрах зафиксировано физическое влияние военных на гражданскую женщину во время мер оповещения во Львове 14 июля.

Руководство Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки назначило внутреннюю проверку для выяснения всех обстоятельств.

"В настоящее время идет установление всех фактов и предоставляется правовая оценка действиям лиц, причастных к инциденту. По результатам проверки будет принято соответствующее решение в соответствии с требованиями действующего законодательства", - заявили в ведомстве.

Военные также призвали общественность и представителей медиа не спешить с преждевременными выводами и дождаться официальных результатов служебного расследования.