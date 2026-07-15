Во Львове военный ТЦК схватил женщину за горло: как отреагировали в военкомате
Во Львове начали служебное расследование по инциденту с возможным применением силы в отношении женщины во время мобилизационных мероприятий.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Львовский областной ТЦК и СП.
ТЦК проведет служебную проверку
Как сообщили в ТЦК, поводом для расследования стало видео, ранее распространившееся в социальных сетях. На кадрах зафиксировано физическое влияние военных на гражданскую женщину во время мер оповещения во Львове 14 июля.
Руководство Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки назначило внутреннюю проверку для выяснения всех обстоятельств.
"В настоящее время идет установление всех фактов и предоставляется правовая оценка действиям лиц, причастных к инциденту. По результатам проверки будет принято соответствующее решение в соответствии с требованиями действующего законодательства", - заявили в ведомстве.
Военные также призвали общественность и представителей медиа не спешить с преждевременными выводами и дождаться официальных результатов служебного расследования.
Нападение на ТЦК во Львове
Напомним, недавно во львовском микрорайоне Сихов произошел другой масштабный конфликт с участием представителей военкомата. Вечером 8 июля во время проведения мероприятий оповещения гражданских граждан люди перевернули автомобиль сотрудников ТЦК.
Тогда в областных властях резко отреагировали на инцидент, а действия военнослужащих назначили проверить в рамках служебного расследования.
Впоследствии правоохранители оперативно идентифицировали всех лиц, совершивших нападение на военных. Полиция установила личности злоумышленников, и несколько фигурантов этого громкого инцидента уже задержали.
В правоохранительных органах подчеркнули, что избежать ответственности за правонарушение не удастся никому.