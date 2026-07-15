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Во Львове военный ТЦК схватил женщину за горло: как отреагировали в военкомате

17:30 15.07.2026 Ср
2 мин
Кадры жесткого задержания мгновенно разлетелись соцсетями
aimg Сергей Козачук
Во Львове военный ТЦК схватил женщину за горло: как отреагировали в военкомате Фото: Львовский ТЦК расследует нападение на женщину (facebook.com_lvivobltck)
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Во Львове начали служебное расследование по инциденту с возможным применением силы в отношении женщины во время мобилизационных мероприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Львовский областной ТЦК и СП.

ТЦК проведет служебную проверку

Как сообщили в ТЦК, поводом для расследования стало видео, ранее распространившееся в социальных сетях. На кадрах зафиксировано физическое влияние военных на гражданскую женщину во время мер оповещения во Львове 14 июля.

Руководство Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки назначило внутреннюю проверку для выяснения всех обстоятельств.

"В настоящее время идет установление всех фактов и предоставляется правовая оценка действиям лиц, причастных к инциденту. По результатам проверки будет принято соответствующее решение в соответствии с требованиями действующего законодательства", - заявили в ведомстве.

Военные также призвали общественность и представителей медиа не спешить с преждевременными выводами и дождаться официальных результатов служебного расследования.

Нападение на ТЦК во Львове

Напомним, недавно во львовском микрорайоне Сихов произошел другой масштабный конфликт с участием представителей военкомата. Вечером 8 июля во время проведения мероприятий оповещения гражданских граждан люди перевернули автомобиль сотрудников ТЦК.

Тогда в областных властях резко отреагировали на инцидент, а действия военнослужащих назначили проверить в рамках служебного расследования.

Впоследствии правоохранители оперативно идентифицировали всех лиц, совершивших нападение на военных. Полиция установила личности злоумышленников, и несколько фигурантов этого громкого инцидента уже задержали.

В правоохранительных органах подчеркнули, что избежать ответственности за правонарушение не удастся никому.

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