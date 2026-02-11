У Львові пролунали вибухи на тлі ракетного удару РФ

Сьогодні, 11 лютого, РФ вчергове вдарила по Україні ракетами. Вибухи пролунали у Львові, в місті працює ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Андрія Садового та допис Повітряних сил ЗСУ в Telegram.
О 14:47 він повідомив про ворожу ракету "Кинджал" в напрямку міста, та закликав всіх містян негайне перейти у безпечні місця.
Вже за кілька хвилин у місті пролунали вибухи, Садовий зазначив, що працює ППО.
Пізніше в Повітряних силах повідомили про ще одну швидкісну ціль у напрямку Львова.
Нагадаємо, в ніч на 7 лютого Росія здійснила чергову комбіновану атаку по Україні, основною ціллю були західні регіони. Зокрема, росіяни здійснили масовану атаку на ключові об’єкти енергетичної інфраструктури України.
Ракети фіксувалися щонайменше у Хмельницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській та Львівській областях.
Тоді росіяни випустили понад 400 дронів та близько 40 ракет різних типів. Українська ППО знищила більшість цілей, але є влучання.
Основною ціллю ворога була енергомережа, генерація та розподільчі підстанції. Зокрема теракти РФ були спрямовані по підстанціях та повітряних лініях напругою 750 кВ і 330 кВ - ключовим елементам української енергомережі.
Вранці 8 лютого у Львівській області лунали вибухи на тлі атаки "Шахедів". Окупанти намагалися поцілити по об'єктах критичної інфраструктури.
Крім того, країна-агресорка здійснила масовану атаку на ключові об’єкти енергетичної інфраструктури України. Під ударом опинилися магістральні підстанції, лінії електропередач та теплові електростанції. Україна звернулася по аварійну допомогу до Польщі.
Детальніше про наслідки масованого обстрілу росіян в ніч на 7 лютого - у матеріалі РБК-Україна.