У Львові пролунали вибухи на тлі ракетного удару РФ

О 14:47 він повідомив про ворожу ракету "Кинджал" в напрямку міста, та закликав всіх містян негайне перейти у безпечні місця.

Вже за кілька хвилин у місті пролунали вибухи, Садовий зазначив, що працює ППО.

Пізніше в Повітряних силах повідомили про ще одну швидкісну ціль у напрямку Львова.