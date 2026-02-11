ua en ru
Ср, 11 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

У Богодухові нова трагедія: троє маленьких дітей загинули від атаки дрона РФ на будинок

Україна, Середа 11 лютого 2026 01:01
UA EN RU
У Богодухові нова трагедія: троє маленьких дітей загинули від атаки дрона РФ на будинок Ілюстративне фото: рятувальники гасять пожежу в будинку (ДСНС України)
Автор: Маловічко Юлія

РФ знову здійснила атаку "Шахедами" на Харківщині, відомо про влучання в приватну оселю в Богодухові. Загинули троє маленьких дітей та чоловік, двоє жінок поранено, серед яких вагітна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОДА Олега Синєгубова в Telegram.

Читайте також: РФ вдарила дроном по ринку у Харкові

НП трапилась у місті Богодухів. Після влучання дрона РФ у приватний будинок спалахнула пожежа.

"За попередньою інформацією, під завалами можуть знаходитися троє дітей. Триває пошуково-рятувальна операція. На місці працюють підрозділи ДСНС та медики", - повідомив спочатку Синєгубов.

Через декілька хвили начальник ОДА написав, що окрім трьох дітей під звалами може знаходитись чоловік. Також стало відомо про постраждалу 35-річну вагітну жінку.

"На місці працюють рятувальники ДСНС, медики та кінологи. Пошуково-рятувальна операція не припиняється", - додав чиновник.

Оновлено о 0:45

Відомо, що два однорічних хлопчики та дворічна дівчинка загинули внаслідок ворожого удару по будинку в Богодухові. Також від отриманих травм помер 34-річний чоловік, який перебував разом із дітьми в приватному будинку.

Крім цього, постраждала 74-річна жінка. Медики надають їй усю необхідну допомогу.

Атаки на Харківщину

Як відомо, Харківщина є одним з регіонів, яку ворог регулярно атакує з низкою страшних наслідків. В ніч на 9 лютого російські війська здійснили атаку на Богодухів - загинув 10-річний хлопчик та його мама.

Напередодні влада Харківської області оголосила надзвичайну ситуацію регіонального рівня через постійні обстріли РФ та складну ситуацію в енергетиці.

Також 10 лютого повідомлялось, що РФ атакувала автомобіль в селі на Харківщині з гуманітарною допомогою - він віз хліб жителям Піско-Радьківського старостинського округу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Атака дронів
Новини
Кінець ери "Шахедів"? Україна створила лазер проти дронів
Кінець ери "Шахедів"? Україна створила лазер проти дронів
Аналітика
Кредити в обмін на податки: чому Україна ризикує програмою та грошима МВФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредити в обмін на податки: чому Україна ризикує програмою та грошима МВФ