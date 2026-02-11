Во Львове прогремели взрывы после тревоги из-за МиГ-31К: все подробности

В 14:47 он сообщил о вражеской ракете "Кинжал" в направлении города, и призвал всех горожан немедленно перейти в безопасные места.

Уже через несколько минут в городе прогремели взрывы, Садовый отметил, что работает ПВО.

Позже в Воздушных силах сообщили о еще одной скоростной цели в направлении Львова.

Позже Садовый рассказал, что в направлении Львова летели две вражеских ракеты "Кинжал", которые были обезврежены силами ПВО.

"По состоянию на эту минуту информации о разрушениях или пострадавших нет. Городские службы обследуют территорию общины", - подчеркнул городской голова.