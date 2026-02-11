RU

Во Львове прогремели взрывы после тревоги из-за МиГ-31К: все подробности

Фото: РФ нанесла очередной ракетный удар по Львову (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Сегодня, 11 февраля, РФ в очередной раз ударила по Украине ракетами. Взрывы прогремели во Львове, в городе работает ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского головы Андрея Садового и сообщение Воздушных сил ВСУ в Telegram.

Читайте также: В Богодухове новая трагедия: трое маленьких детей погибли от атаки дрона РФ на дом

В 14:47 он сообщил о вражеской ракете "Кинжал" в направлении города, и призвал всех горожан немедленно перейти в безопасные места.

Уже через несколько минут в городе прогремели взрывы, Садовый отметил, что работает ПВО.

Позже в Воздушных силах сообщили о еще одной скоростной цели в направлении Львова.

Позже Садовый рассказал, что в направлении Львова летели две вражеских ракеты "Кинжал", которые были обезврежены силами ПВО.

"По состоянию на эту минуту информации о разрушениях или пострадавших нет. Городские службы обследуют территорию общины", - подчеркнул городской голова.

 

Массированный удар РФ по западным областям Украины

Напомним, в ночь на 7 февраля Россия осуществила очередную комбинированную атаку по Украине, основной целью были западные регионы. В частности, россияне осуществили массированную атаку на ключевые объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Ракеты фиксировались по меньшей мере в Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской и Львовской областях.

Тогда россияне выпустили более 400 дронов и около 40 ракет различных типов. Украинская ПВО уничтожила большинство целей, но есть попадания.

Основной целью врага была энергосеть, генерация и распределительные подстанции. В частности теракты РФ были направлены по подстанциям и воздушным линиям напряжением 750 кВ и 330 кВ - ключевым элементам украинской энергосети.

Утром 8 февраля во Львовской области раздавались взрывы на фоне атаки "Шахедов". Оккупанты пытались попасть по объектам критической инфраструктуры.

Кроме того, страна-агрессор осуществила массированную атаку на ключевые объекты энергетической инфраструктуры Украины. Под ударом оказались магистральные подстанции, линии электропередач и тепловые электростанции. Украина обратилась за аварийной помощью к Польше.

Подробнее о последствиях массированного обстрела россиян в ночь на 7 февраля - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛьвовПВОВойна в УкраинеРакеты