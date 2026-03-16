Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

У Львові після потужного вибуху палає автобус: містяни скаржаться на стрибки напруги

22:23 16.03.2026 Пн
2 хв
Станом на зараз попередньо постраждалих немає
aimg Валерій Ульяненко
Ілюстративне фото: після вибуху на одній зі стоянок спалахнув автобус (Getty Images)

Ввечері в понеділок, 16 березня, у Львові пролунав вибух. Після цього на одній зі стоянок міста спалахнув автобус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Андрія Садового.

"За попередньою інформацією, на одній зі стоянок загорівся автобус. Це не громадський транспорт. Попередньо постраждалих немає", - розповів він.

Садовий додав, що деталі з'ясовуються. Водночас в соцмережах повідомляється про стрибки напруги.

Обстріл України 16 березня

Нагадаємо, сьогодні уночі та вранці Росія влаштувала нову повітряну атаку на Україну: ворог застосував 211 засобів повітряного нападу. Сили ППО знешкодили 194 цілі.

Зокрема, під ударами ворожих дронів перебувало Запоріжжя. У місті є постраждалі - це 18-річний хлопець та дві жінки 48 і 81 років.

Крім того, російські окупанти масовано атакували Одещину ударними безпілотниками. Як повідомили в ОВА, сили ППО збили більшість ворожих цілей, проте зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури.

Зазначимо, російські "Шахеди" прилітали вночі та вранці й по Харкову. Зафіксовано два удари по Шевченківському та Київському районах. Є один постраждалий, пошкоджено транспортну інфраструктуру.

Зранку вибухи лунали й у Києві, де працювала ППО. Атака на столицю тривала півтори години - уламки дрона впали у центрі та ще двох районах Києва, постраждалих немає.

