Во Львове после мощного взрыва пылает автобус: горожане жалуются на скачки напряжения

"По предварительной информации, на одной из стоянок загорелся автобус. Это не общественный транспорт. Предварительно пострадавших нет", - рассказал он.

Садовый добавил, что детали выясняются. В то же время в соцсетях сообщается о скачках напряжения.

Обстрел Украины 16 марта

Напомним, сегодня ночью и утром Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 211 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 194 цели.

В частности, под ударами вражеских дронов находилось Запорожье. В городе есть пострадавшие - это 18-летний парень и две женщины 48 и 81 лет.

Кроме того, российские оккупанты массированно атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Как сообщили в ОВА, силы ПВО сбили большинство вражеских целей, однако зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры.