Головна » Життя » Суспільство

Росіяни знищили нове відділення "Укрпошти" у Львові: згоріли 900 посилок

Середа 19 листопада 2025 12:47
UA EN RU
Росіяни знищили нове відділення "Укрпошти" у Львові: згоріли 900 посилок Фото: Росіяни знищили нове ввіділення "Укрпошти" у Львові (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Внаслідок російського удару по Львову 19 листопада знищено нове сучасне відділення "Укрпошти".

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на гендиректора АТ "Укрпошта" Ігоря Смілянського.

Він зазначає, що працівники не постраждали. Водночас внаслідок удару було знищено близько 900 посилок клієнтів.

"Терміново запускаємо процес компенсації клієнтам", - зазначив Смілянський.

Він додав, що зруйноване відділення обов’язково відновлять. Також керівник "Укрпошти" показав, як виглядає відділення після удару. На відео видно зруйновану будівлю, яка вигоріла зсередини.

Атака на Україну 19 листопада

Раніше РБК-Україна розповідало, що Росія вночі завдала по Україні комбінованого удару. За попередніми даними, для атаки застосували ударні дрони, гіперзвукові "Кинджали" та інші ракетні системи. РФ за ніч випустила по Україні понад 470 ударних дронів і 48 ракет.

РФ атакувала Львівську область ракетами та ударними дронами, внаслідок чого було пошкоджено енергетичний обʼєкт, деревообробне підприємство та складське приміщення. На одному з об’єктів виникла пожежа.

У Львові зранку спостерігається густий дим - він утворився через займання шин на цивільних складах, куди також поцілив ворог. Постраждалих немає, системи життєзабезпечення працюють у штатному режимі.

Мер Андрій Садовий закликав мешканців міста закрити вікна, хоча дим попередньо не становить загрози для здоров’я.

Президент Володимир Зеленський заявив, що такі удари свідчать про недостатній тиск на РФ, і наголосив на потребі у додаткових системах ППО, ракетах, авіації та дронах для захисту.

Львів Львівська область Укрпошта Атака дронів Ракетний удар
