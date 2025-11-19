Львів накрив густий дим після удару РФ: містян просять терміново закрити вікна

Зранку у середу, 19 листопада, над Львовом підіймається густий дим. Він виник внаслідок загоряння шин у цивільних складських приміщеннях, куди поцілили російські війська.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на міського голову Львова Андрія Садового .

Попередньо дим не становить загрози для здоров’я, однак міський голова закликає жителів бути обережними. Головна рекомендація - негайно закрити вікна.

Після удару зі сторони РФ над Львовом підіймається густий дим (фото: Андрій Садовий)

За словами Садового, на межі міста горять склади з шинами. Матеріал важко загасити, тому ліквідація пожежі триває. На місці працюють усі необхідні служби.

Масована атака 19 листопада

РБК-Україна раніше писало про нічну атаку РФ на Україну, під час якої ворог застосував дрони та різні типи ракет, зокрема "Кинджал". На Львівщині внаслідок обстрілів пошкоджено енергооб’єкт, деревообробне підприємство та склад, виникли пожежі. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає, а всі системи життєзабезпечення працюють у штатному режимі.

На тлі масованого російського удару Польща підняла в повітря союзну авіацію - у небо злетіли винищувачі та літак раннього радіолокаційного виявлення. Це стало реакцією на атаки РФ по західних областях України.

Цієї ночі Росія також здійснила масштабний обстріл Харкова дронами-камікадзе "Герань-2". Постраждали щонайменше 36 людей, серед них двоє дітей.

У Тернополі внаслідок атаки дронами та ракетами пошкоджено будівлі та житлові будинки. На місцях влучань працюють рятувальники та всі необхідні служби.