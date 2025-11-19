ua en ru
Російський удар по Львову знищив виробництво піци: Pizza Hot зупиняє роботу

Середа 19 листопада 2025 14:36
Російський удар по Львову знищив виробництво піци: Pizza Hot зупиняє роботу Фото: У Львові внаслідок російської атаки знищене виробництво Pizza Hot (t.me/dsns_telegram)
Автор: Тетяна Веремєєва

Унаслідок обстрілів Львова 19 листопада було знищено виробниче приміщення мережі піцерій Pizza Hot. По корпусу, де знаходилася фабрика, сталося три "прильоти".

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на власника компанії Романа Боднара.

На своїй сторінці в Instagram він зазначив, що відсьогодні не має фабрики, але обійшлося без жертв.

Боднар опублікував відео, на якому видно пошкоджене приміщення, де розташовувалося виробництво піци. За його словами, уціліли лише генератор та машина, що були на вулиці.

Через руйнування компанія, ймовірно, повністю зупинить роботу.

Атака на Львів 19 листопада

Раніше РБК-Україна повідомляло, що вночі Росія здійснила комбінований обстріл України. Для атаки ворожі війська застосували ударні дрони, гіперзвукові "Кинджали" та інші ракетні системи. Загалом РФ за ніч випустила по Україні понад 470 ударних дронів і 48 ракет.

Львівську область атакували ракети та ударні дрони, через що пошкоджено енергетичний об’єкт, деревообробне підприємство та складські приміщення. На одному з об’єктів виникла пожежа.

Зранку у Львові спостерігається густий дим, який утворився через загоряння шин на цивільних складах, куди потрапили удари ворога. Постраждалих немає, системи життєзабезпечення працюють у штатному режимі.

Мер Андрій Садовий закликав мешканців закрити вікна, хоча попередньо дим не становить загрози для здоров’я.

Російський удар по Львову 19 листопада також знищив нове відділення "Укрпошти". Працівники не постраждали, але знищено близько 900 посилок. Компанія обіцяє відновити відділення та компенсувати клієнтам втрати.

