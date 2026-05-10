Во Львове мужчина схватил в заложники девочку и угрожал ей ножом, увидев ТЦК

Во Львове мужчина распылил слезоточивый газ и взял 13-летнюю девушку в заложники, увидев работников ТЦК. Кроме этого, нападавший приставил ей к шее нож.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Львовской области и Львовский областной ТЦК.

Происшествие произошло 9 мая около 16:30 на улице Кавалеридзе во Львове.

"Увидев военнослужащих ТЦК, прохожий мужчина распылил слезоточивый газ, после чего схватил девочку, которая проходила рядом и приставил ей к шее нож", - сообщили правоохранители и добавили, что задержали злоумышленника и освободили 13-летнюю львовянку.

Девушка не пострадала в результате инцидента.

В областном ТЦК также прокомментировали ЧП, которое произошло под вечер 9 мая.

"Один из граждан начал вести себя агрессивно и непредсказуемо: достал нож и газовый баллончик, после чего схватил одну из девушек из группы подростков и приставил ей нож к горлу", - говорится в сообщении пресс-службы.

Нападающим оказался 43-летний житель Львова, которого задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователи начали уголовное производство по ч.2 ст.146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Проводится досудебное расследование, решается вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении.

Фото: задержан мужчина, который взял девушку в заложники (полиция Львовщины)