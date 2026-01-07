ua en ru
Во Львове часть больниц осталась без света и остановился электротранспорт, - Садовой

Львов, Среда 07 января 2026 08:30
Фото: во Львове часть больниц осталась без света и остановился электротранспорт (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

С ночи во Львове от электроэнергии отключена часть больниц и весь коммунальный электротранспорт. Причина - решение правительства об изменениях подхода определения критичности предприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Андрея Садового.

По его словам, с этой ночи во Львове от электроэнергии отключена часть больниц и весь коммунальный электротранспорт.

Мэр пояснил, это произошло из-за того, что Правительство изменило подход к определению критичности предприятий.

"То есть теперь аппараты искусственного дыхания, трамваи и троллейбусы должны работать по графикам отключений. Это нонсенс!", - подчеркнул Садовый.

"Я не понимаю, кто додумался причислить больницы и электротранспорт к обычным группам отключений. Но с этой ночи город вынужден работать по новому графику", - добавил он.

Глава Львова также сообщил, что утром пытается связаться с членами Кабинета министров, чтобы срочно урегулировать ситуацию. Параллельно в городе экстренно планируют альтернативное усиление работы электротранспорта на маршрутах.

Ситуация со светом в Украине

Напомним, ранее "Укрэнерго" предупреждало о том, что в среду, 7 января, графики отключений света будут действовать во всех областях Украины. Ограничения также будут действовать и для промышленности.

Тем временем в Славутиче продолжаются восстановительные работы на энергообъектах, поврежденных в результате атак РФ. Сейчас большинство бытовых потребителей уже частично запитаны, а графики отключений электроэнергии не применяются.

В то же время глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко ранее сообщил, что возможные длительные морозы на уровне -10°C могут привести к усилению отключений света. Ведь потребление резко возрастает и его нечем перекрыть.

Андрей Садовый Львов Отключение света Блэкаут
